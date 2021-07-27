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TOKİ, Şanlıurfa'da konut ve iş yeri satıyor

TOKİ, Şanlıurfa Merkez 'Eski Sanayi 1.Etap Projesi´nde inşa edilen konut ve iş yerlerini satışa sunuyor. Alıcılar, konut ve iş yerlerine yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade ödeme planıyla sahip olabilecek

TOKİ, Şanlıurfa'da konut ve iş yeri satıyor
DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Şanlıurfa Merkez 'Eski Sanayi 1.Etap Projesi´nde' inşa edilen 54 konut ve 32 iş yerini 'Açık Artırma Yöntemi' ile satışa sunduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alıcılar, konut ve iş yerlerine yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade ödeme planıyla sahip olabilecek. Ayrıca konut ve iş yerleri hemen teslim edilecek. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek."

BAŞVURULAR 28 TEMMUZ´DA BAŞLAYACAK

Müzayedenin 12 Ağustos Perşembe günü saat 11.00´de Şanlıurfa GAP Tarımsal Eğitim Merkezi ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu´nda gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, "Ayrıca www.emlakyonetim.com.tr internet adresinden canlı yayınla teklifler alınabilecek. Açık artırmaya başvurular 28 Temmuz´da başlayacak. Ayrıca 12 Ağustos 2021 tarihinde de (açık artırma gününde) Türkiye Halk Bankası tüm şubelerine başvuru yapılabilecek. Satışa ilişkin detaylı bilgilere www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek" ifadelerine yer verildi.

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