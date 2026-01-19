TOKİ Şanlıurfa kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Şanlıurfa 13.790 konut kura çekimi canlı yayın nereden izlenir?
Yüzyılın Konut Projesi'nde açıklanan kura takvimine göre sıra Şanlıurfa'ya geldi. Şehirde inşa edilecek toplam 13 bin 790 konut için hak sahipliği belirleme kurası 19 Ocak Pazartesi bugün yapılacak. Başvuruda bulunan vatandaşlar, ''Şanlıurfa TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Noter huzurunda yapılacak kura TOKİ'nin YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Çekiliş sonrası TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte 19 Ocak 2026 TOKİ Şanlıurfa kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linki...
Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipliği belirleme kurası il il çekilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Şanlıurfa’da kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura, TOKİ Şanlıurfa kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek. Çekiliş sonrası TOKİ Şanlıurfa 13 bin 790 konut kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, 19 Ocak 2026 Şanlıurfa TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte, canlı yayın linki ve TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Şanlıurfa kura çekimi, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Saat 14.00'te başlayacak çekiliş, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Konferans Ve Sergi Salonu’nda yapılacak.
TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Şanlıurfa kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
ŞANLIURFA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Şanlıurfa’nın Merkez (Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü), Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Hilvan, Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde toplam 13 bin 790 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü) 9000
Akçakale 350
Birecik 180
Bozova 700
Ceylanpınar 200
Halfeti 400
Harran 700
Hilvan 110
Siverek 750
Suruç 800
Viranşehir 600
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.