TOKİ Şırnak kurasına katılacak isimler belli oldu! İşte TOKİ Şırnak konut başvurusu kabul ve reddedilenler listesi
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" ile Şırnak'ta 1+1 ve 2+1 seçenekli toplam 1492 konut inşa edilecek. Başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ Şırnak kura sonuçları için geri sayıma geçti. Bekleyiş sürerken Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet sitesi üzerinden konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesini paylaştı. Böylece TOKİ Şırnak kurasına katılmaya hak kazanan adaylar belli oldu. Ayrıca ''TOKİ Şırnak kura çekimi ne zaman, saat kaçta?'' soruları da yanıt buldu. İşte, 2025 TOKİ Şırnak konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi...
Yüzyılın Konut Projesi’nde Adıyaman ile başlayan kura süreci, Şırnak ve Hakkari illeri ile devam edecek. Başvuru yapan vatandaşlar tarafından araştırılan ‘’TOKİ Şırnak kura çekimi ne zaman, saat kaçta?’’ soruları yanıt buldu. Çekiliş için geri sayım sürerken Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin isim listesini yayımladı. Böylece Şırnak’ın Merkez, Beytüşşebap, Cizre, Güçlükonak, İdil, Silopi ve Uludere ilçelerinde inşa edilecek 1492 konut için kuraya katılmaya hak kazanan adaylar belli oldu. İşte, 2025 TOKİ Şırnak konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi…
TOKİ ŞIRNAK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk haftanın kura takvimi belli oldu. Hak sahipliğini belirleme kurası 29 Aralık’ta Adıyaman ile başladı.
TOKİ Şırnak kura çekimi, 30 Aralık 2025 Salı günü gerçekleştirilecek. 15 Temmuz Kongre Salonu’nda yapılacak çekiliş, saat 11.00'de başlayacak.
ŞIRNAK’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Şırnak’ın Merkez, Beytüşşebap, Cizre, Güçlükonak, İdil, Silopi ve Uludere ilçelerinde toplam 1492 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 300
Beytüşşebap 90
Cizre 200
Güçlükonak 79
İdil 500
Silopi 300
Uludere 23
TOKİ ŞIRNAK KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Şırnak’ta konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.
Listede yer alan adaylar, kuraya katılamayacak.
TOKİ ŞIRNAK KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU
Şırnak’ın Merkez, Beytüşşebap, Cizre, Güçlükonak, İdil, Silopi ve Uludere ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.
Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, Şırnak konut kurasına katılmaya hak kazandı.
TOKİ ŞIRNAK KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKKANACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ Şırnak kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan hemen sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.