Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım töreninde bir konuşma yaptı. Erdoğan, 250 bin sosyal konut, 10 bin konut arsası ve 10 bin iş yeri yapımı ile ilgili detayları da açıklarken "Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz." sözlerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden de 81 ile yapılacak sosyal konutların yapılacağı ilçe, konut adedi ve başvuru yapılacak banka bilgisi paylaşıldı. İşte, TOKİ sosyal konutlarının yapılacağı iller ve ilçeler listesi...