TOKİ Uşak kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Uşak 2 bin 558 konut kura çekimi canlı yayın nereden izlenir?
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura sırası Uşak'a geldi. Merkez, Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı ve Ulubey ilçelerinde inşa edilecek toplam 2 bin 258 konut için hak sahibi belirleme kurası 24 Şubat Salı bugün çekilecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından TOKİ Uşak kura sonuçları iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. Peki, Uşak TOKİ kurası canlı yayın nereden izlenir? İşte 2026 TOKİ Uşak kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linkleri...
TOKİ UŞAK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Uşak kura çekimi, 24 Şubat 2026 Salı günü gerçekleştirilecek.
Saat 11.00'de başlayacak çekiliş, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak.
TOKİ UŞAK KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Uşak kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ UŞAK KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Uşak kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
UŞAK’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Uşak’ın Merkez, Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı ve Ulubey ilçelerinde toplam 2 bin 558 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 1570
Banaz 300
Eşme 300
Karahallı 100
Sivaslı 94
Sivaslı (Pınarbaşı) 94
Ulubey 100
ANADOLU İLLERİ İÇİN TOKİ KONUT ÖDEME PLANI VE TAKSİT TUTARLARI
Tüm konutlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak.
Anadolu'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ PEŞİNATI NE ZAMAN ÖDENİR?
TOKİ evleri için peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.