TOKİ Van kura çekimi canlı izle ekranı 2025: TOKİ Van 6 bin 803 konut kura çekimi canlı yayın nereden izlenir?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde açıklanan kura takvimine göre sıra Van'a geldi. Van'da inşa edilecek toplam 6 bin 803 konut için hak sahipliği belirleme kurası 5 Ocak Pazartesi bugün yapılacak. Başvuruda bulunan vatandaşlar, ''TOKİ Van 6 bin 803 konut kura çekimi canlı yayın nereden izlenir?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Noter huzurunda yapılacak kura TOKİ'nin YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Çekiliş sonrası TOKİ Van kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte 5 Ocak 2026 TOKİ Van kura çekimi canlı izle ekranı.
Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipliğini belirleme kurası için süreç devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Van'da kura çekimi yapılacak. Van Devlet Tiyatrosu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek kura; TOKİ Van kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek. Çekiliş sonrası TOKİ Van kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Proje kapsamında Van’ın Merkez, Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde 6 bin 803 konut inşa edileceği açıklanmıştı. İşte, TOKİ Van kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ VAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Van kura çekimi, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Van Devlet Tiyatrosu’nda yapılacak
Noter huzurunda gerçekleştirilecek hak sahipliği belirleme kurası, saat 11.00'de başlayacak.
VAN’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Van’ın Merkez, Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde toplam 6 bin 803 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Edremit, İpekyolu, Tuşba) 3500
Başkale 211
Çaldıran 300
Erciş 1500
Gevaş 100
Gürpınar 250
Muradiye 300
Özalp 500
Saray 142
TOKİ VAN KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Van kura çekimi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ VAN KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ Van kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
GRUPLARA GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI
Hak sahiplerinin yüzde 5’ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5’ini engelliler, yüzde 20’sini emekliler, yüzde 10’unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20’sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40’lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.