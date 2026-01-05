Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ VAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 2026: TOKİ Van 6 bin 803 konut kura çekimi canlı yayın nereden izlenir? TOKİ Van kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        TOKİ Van kura çekimi canlı izle ekranı 2025: TOKİ Van 6 bin 803 konut kura çekimi canlı yayın nereden izlenir?

        Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde açıklanan kura takvimine göre sıra Van'a geldi. Van'da inşa edilecek toplam 6 bin 803 konut için hak sahipliği belirleme kurası 5 Ocak Pazartesi bugün yapılacak. Başvuruda bulunan vatandaşlar, ''TOKİ Van 6 bin 803 konut kura çekimi canlı yayın nereden izlenir?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Noter huzurunda yapılacak kura TOKİ'nin YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Çekiliş sonrası TOKİ Van kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte 5 Ocak 2026 TOKİ Van kura çekimi canlı izle ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 09:54 Güncelleme: 05.01.2026 - 09:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipliğini belirleme kurası için süreç devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Van'da kura çekimi yapılacak. Van Devlet Tiyatrosu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek kura; TOKİ Van kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek. Çekiliş sonrası TOKİ Van kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Proje kapsamında Van’ın Merkez, Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde 6 bin 803 konut inşa edileceği açıklanmıştı. İşte, TOKİ Van kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ VAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Van kura çekimi, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Van Devlet Tiyatrosu’nda yapılacak

        Noter huzurunda gerçekleştirilecek hak sahipliği belirleme kurası, saat 11.00'de başlayacak.

        3

        VAN’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Van’ın Merkez, Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde toplam 6 bin 803 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Edremit, İpekyolu, Tuşba) 3500

        Başkale 211

        Çaldıran 300

        Erciş 1500

        Gevaş 100

        Gürpınar 250

        Muradiye 300

        Özalp 500

        Saray 142

        4

        TOKİ VAN KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Van kura çekimi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ VAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TOKİ VAN KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Van kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        GRUPLARA GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI

        Hak sahiplerinin yüzde 5’ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5’ini engelliler, yüzde 20’sini emekliler, yüzde 10’unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20’sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40’lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.

        9

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        Grönland krizi tırmanıyor!
        Grönland krizi tırmanıyor!
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Yarış değil katliam! 3 genci ezip öldürdü!
        Yarış değil katliam! 3 genci ezip öldürdü!
        Yürek yakan haber... 3 metrelik ölüm!
        Yürek yakan haber... 3 metrelik ölüm!
        Tatlıses saldırısının azmettiricisiydi... Kelepçeli cenaze!
        Tatlıses saldırısının azmettiricisiydi... Kelepçeli cenaze!
        Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı gelişme!
        Tek yumurta ikizlerininki bile aynı değil!
        Tek yumurta ikizlerininki bile aynı değil!
        Rahatlatıcı mı değil mi: Beyaz gürültü nedir?
        Rahatlatıcı mı değil mi: Beyaz gürültü nedir?
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        Kabine Beştepe'de toplanıyor
        Kabine Beştepe'de toplanıyor
        Otomotivde 2025 nasıl geçti?
        Otomotivde 2025 nasıl geçti?
        Bitcoin 92 bin dolar seviyesini aştı
        Bitcoin 92 bin dolar seviyesini aştı
        Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur var! Doğuda buzlanma, don ve çığ tehlikesi
        Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur var! Doğuda buzlanma, don ve çığ tehlikesi
        Azerbaycan ile 33 milyar metreküplük gaz anlaşması
        Azerbaycan ile 33 milyar metreküplük gaz anlaşması
        Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu
        Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu