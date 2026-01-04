Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ Van kura çekimine katılacak isimler belli oldu! TOKİ Van kura çekimi ne zaman? TOKİ Van konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler listesi

        TOKİ Van kura çekimine katılacak isimler belli oldu! İşte TOKİ Van konut başvurusu kabul ve reddedilenler listesi

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Van'da toplam 6 bin 803 konut inşa edilecek. Başvuru yapan vatandaşlar tarafından araştırılan ''TOKİ Van kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?'' soruları yanıt buldu. TOKİ Van sosyal konut kura tarihi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açıklandı. Ayrıca konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi de yayımlandı. Böylece TOKİ Van kurasına katılmaya hak kazanan adaylar belli oldu. İşte, 2026 TOKİ Van konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2026 - 13:42 Güncelleme: 04.01.2026 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yüzyılın Konut Projesi’nde hak sahipliğini belirleme kurası devam ediyor. Sıra 6 bin 803 konutun inşa edileceği Van iline geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kura öncesinde konut başvurusu onaylananlar ve reddedilenleri açıkladı. Böylece Van’ın Merkez, Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde inşa edilecek konutlar için kuraya katılmaya hak kazanan adaylar belli oldu. Peki, TOKİ Van kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, 2026 TOKİ Van konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi…

        2

        TOKİ VAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Van kura çekimi, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

        Van Devlet Tiyatrosu’nda yapılacak çekiliş, saat 11.00'de başlayacak.

        3

        VAN’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Van’ın Merkez, Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde toplam 6 bin 803 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Edremit, İpekyolu, Tuşba) 3500

        Başkale 211

        Çaldıran 300

        Erciş 1500

        Gevaş 100

        Gürpınar 250

        Muradiye 300

        Özalp 500

        Saray 142

        4

        TOKİ VAN KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Van’da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.

        Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.

        TOKİ VAN KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TOKİ VAN KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU

        Van’ın Merkez, Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

        Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.

        TOKİ VAN KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TOKİ VAN KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Van kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        Nicolas Maduro kimdir?
        Nicolas Maduro kimdir?
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Karı kocanın korkunç planı! 
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        Motokurye sürüklendi, 5 araca çarptı
        Motokurye sürüklendi, 5 araca çarptı
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Yenileme için kapatılmıştı! Hayvan ölümleri iddiası
        Yenileme için kapatılmıştı! Hayvan ölümleri iddiası
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        3 bölge için lodos ve kuvvetli sağanak uyarısı
        3 bölge için lodos ve kuvvetli sağanak uyarısı
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!