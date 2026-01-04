TOKİ Van kura çekimine katılacak isimler belli oldu! İşte TOKİ Van konut başvurusu kabul ve reddedilenler listesi
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Van'da toplam 6 bin 803 konut inşa edilecek. Başvuru yapan vatandaşlar tarafından araştırılan ''TOKİ Van kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?'' soruları yanıt buldu. TOKİ Van sosyal konut kura tarihi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açıklandı. Ayrıca konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi de yayımlandı. Böylece TOKİ Van kurasına katılmaya hak kazanan adaylar belli oldu. İşte, 2026 TOKİ Van konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi...
Yüzyılın Konut Projesi’nde hak sahipliğini belirleme kurası devam ediyor. Sıra 6 bin 803 konutun inşa edileceği Van iline geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kura öncesinde konut başvurusu onaylananlar ve reddedilenleri açıkladı. Böylece Van’ın Merkez, Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde inşa edilecek konutlar için kuraya katılmaya hak kazanan adaylar belli oldu. Peki, TOKİ Van kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, 2026 TOKİ Van konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi…
TOKİ VAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Van kura çekimi, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Van Devlet Tiyatrosu’nda yapılacak çekiliş, saat 11.00'de başlayacak.
VAN’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Van’ın Merkez, Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde toplam 6 bin 803 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Edremit, İpekyolu, Tuşba) 3500
Başkale 211
Çaldıran 300
Erciş 1500
Gevaş 100
Gürpınar 250
Muradiye 300
Özalp 500
Saray 142
TOKİ VAN KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Van’da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.
Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.
TOKİ VAN KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ VAN KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU
Van’ın Merkez, Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.
Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.
TOKİ VAN KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ VAN KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ Van kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.