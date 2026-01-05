Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ VAN KURA SONUÇLARI SORGULAMA 2026: 6 bin 803 sosyal konut TOKİ Van kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        TOKİ Van kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Van 6803 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde bugün Van için kura çekimi yapıldı. Van Devlet Tiyatrosu'nda yapılan hak sahipliği belirleme kurası noter huzurunda gerçekleştirildi. Böylece şehirde inşa edilecek 6 bin 803 sosyal konut için hak sahipleri belirlendi. Peki, TOKİ Van kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 5 Ocak 2026 TOKİ Van kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 15:19 Güncelleme: 05.01.2026 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipliğini belirleme kurası çekilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Van'da kura çekimi gerçekleştirildi. Van’ın Merkez, Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde inşa edilecek toplam 6 bin 803 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Van kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte TOKİ Van kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ VAN KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Van kura çekimi, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Van Devlet Tiyatrosu’nda yapıldı.

        Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahipliği belirleme kurası, saat 11.00'de başladı.

        3

        TOKİ VAN KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Van kura çekimi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ VAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ VAN KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Van kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        VAN’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Van’ın Merkez, Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde toplam 6 bin 803 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Edremit, İpekyolu, Tuşba) 3500

        Başkale 211

        Çaldıran 300

        Erciş 1500

        Gevaş 100

        Gürpınar 250

        Muradiye 300

        Özalp 500

        Saray 142

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Togg gelecek planlarını açıkladı
        Togg gelecek planlarını açıkladı
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Petro'dan Trump'a tepki: Ne Netanyahu ne Hitler bunu yaptı
        Petro'dan Trump'a tepki: Ne Netanyahu ne Hitler bunu yaptı
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar