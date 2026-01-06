TOKİ Van kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Van 6803 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde bugün Van için kura çekimi yapıldı. Van Devlet Tiyatrosu'nda yapılan hak sahipliği belirleme kurası noter huzurunda gerçekleştirildi. Böylece şehirde inşa edilecek 6 bin 803 sosyal konut için hak sahipleri belirlendi. Peki, TOKİ Van kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 5 Ocak 2026 TOKİ Van kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipliğini belirleme kurası çekilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Van'da kura çekimi gerçekleştirildi. Van’ın Merkez, Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde inşa edilecek toplam 6 bin 803 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Van kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte TOKİ Van kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ VAN KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
TOKİ Van kura çekimi, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Van Devlet Tiyatrosu’nda yapıldı.
Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahipliği belirleme kurası, saat 11.00'de başladı.
TOKİ VAN KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Van kura çekimi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.
TOKİ VAN KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Van kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
VAN’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Van’ın Merkez, Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde toplam 6 bin 803 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Edremit, İpekyolu, Tuşba) 3500
Başkale 211
Çaldıran 300
Erciş 1500
Gevaş 100
Gürpınar 250
Muradiye 300
Özalp 500
Saray 142
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.