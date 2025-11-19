TOKİ başvuru ücreti geri alınıyor mu, iade süreci nasıl işliyor?
TOKİ'nin sosyal konut projelerine olan ilgi artarken, başvuru sürecinde alınan 5 bin TL'lik ücretin iade süreci de yeniden gündeme taşındı. Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlar, yatırdıkları başvuru bedelinin ne zaman geri ödeneceğini merak ediyor. TOKİ'nin para iade takvimi ve sürecin nasıl işleyeceğine dair ayrıntılar araştırılıyor. İşte geri ödeme sürecine ilişkin detaylar…
Sosyal konut başvurularında yoğun katılım devam ederken, TOKİ’ye ödenen 5 bin TL’lik ön başvuru ücretinin iadesi binlerce kişinin odağında. Kura dışı kalan başvuru sahipleri, yatırdıkları tutarın hangi yöntemle ve ne zaman hesaplara aktarılacağını sorgulamaya başladı. TOKİ’nin başvuru ücretlerine dair iade süreciyle ilgili merak edilen bilgiler ve güncel gelişmeler haberimizde…
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ GERİ İADE EDİLİYOR MU?
Evet, TOKİ projelerine yapılan başvurularda kurada konut sahibi olamayan veya başvuru şartlarını taşımadığı için başvurusu geçersiz sayılan vatandaşların yatırdığı ön başvuru ücretleri (5000 TL, vb.) geri iade edilmektedir. Yapılan kura çekilişi sonucunda ismi çıkmayan ve konut sahibi olamayan tüm başvuru sahipleri iade alma hakkına sahiptir.
İade sürecinin başlangıcı, ilgili projenin kura çekimi tamamlandıktan hemen sonra başlar. Projenin son kura çekimi yapıldıktan sonra, TOKİ ve anlaşmalı bankalar iade listelerini kesinleştirir. Genellikle kura çekiminin tamamlanmasını takip eden 5 iş günü ila 1 hafta içerisinde iade işlemleri başlatılır.
İADE EDİLEN ÖDEMEDE KESİNTİ OLUR MU?
TOKİ tarafından iade edilen başvuru ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmaz. Vatandaşların yatırdığı 5 bin TL’si tam olarak geri iade edilir.
Projeye başvuru bedeli olarak 5 bin TL alınıyor. Başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecek. Konut Belirleme Kurasında kategorilere tahsis edilecek konut tipleri ise şöyle:
1- Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine: 2+1 tipi (65m²)
2- Gazi (Kıbrıs, Kore) Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²)
3- En az %40 Engelli Vatandaşlara: 2+1 tipi (65m²)
4- Emekli Vatandaşlara: 1+1 tipi (55 m2) ve 2+1tipi (65m²)
5- 3 ve Daha Fazla Çocuklu Ailelere: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)
6- Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlara: 1+1 tipi (55 m2)
7- Diğer Alıcı Adaylarına: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)