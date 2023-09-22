Toksik ilişki vücudunuza zarar veriyor! Partnerinizle bunları yaşıyorsanız dikkat

Psychology Today 'e göre, bir ilişkideki toksisite birçok biçimde ortaya çıkabilir. Bu, fiziksel istismarı, lakap takmayı, yalan söylemeyi, dedikoduyu ve diğer kötü niyetli davranışları içerebilir. Toksik bir ilişki, bir aile üyesini, arkadaşını veya yakın partneri içeren kişisel bir ilişki olabileceği gibi, bir iş arkadaşını veya patronu da içeren profesyonel bir ilişki de olabilir.

İlişkinin doğası ne olursa olsun, bu ilişki hem uzun vadede duygusal sağlığa hem de fiziksel sağlığa zarar verebilir. Toksik bir ilişkinin vücudunuza nasıl zarar verebileceğini ve böyle bir ilişkiden ayrıldıktan sonra iyileşmeye yönelik neler yapabileceğini araştırdık.

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TOKSİK BİR İLİŞKİ YÜKSEK TANSİYONA YOL AÇABİLİR

Araştırmalar, stresli ilişkilerin kan basıncının artmasına katkıda bulunabileceğini ve uzun süreli yüksek tansiyona yol açabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla, eğer tansiyonunuzu yükselttiği için eşinizi suçladıysanız, 2016 yılında yapılan bir araştırma bu iddianızı güçlendirebilir.

Araştırmanın bir parçası olarak Michigan Üniversitesi'nden araştırmacılar, kötü bir evlilikten kaynaklanan stresin eşleri zaman içinde nasıl etkileyebileceğini inceledi. Eşlerinin stresli hissettiklerinde kan basıncının yükselip yükselmediğini ve eşlerini stresli gördüklerinde kan basıncının nasıl tepki verdiğini inceleyerek kan basıncını ana ölçü olarak kullandılar. Ayrıca araştırmacılar karı kocalar arasında herhangi bir fark olup olmadığını da görmek istediler.