Tokyo Olimpiyatları için tartışmalar sürüyor 0:00 / 0:00

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Komite Başkan Yardımcısı ve iktidardaki Liberal Demokrat Parti milletvekili Endo Toşiaki'nin düzenlediği toplantıya katılan Mori, başlamasına iki hafta kalan olimpiyatlara yönelik yurt içi seyirci kararına değindi.

"Seyircisiz turnuva" vurgusu yapan Mori, "Turnuvayı kapalı kapılar ardında düzenlemenin makul olduğunu her zaman söylemişimdir. Bu yönde bir plan doğrultusunda hareket etmek daha iyidir." dedi.

10 BİN SEYİRCİ SINIRI KONULDU

Sporcuların turnuvaya yönelik fedakarlıkları göz önüne alındığında turnuvanın iptali çağrılarının adil olmayacağını savunan Mori, "Benzeri görülmemiş bir durumdayız. Umarım Japonya oyunların gerçekleştirilmesine yönelik gücünü ispatlar." dedi.

Kyodo ajansının haberine göre, olimpiyat müsabakalarında 10 bin seyirci sınırı planlayan komite, artış trendini koruyan Covid-19 vakaları sonrası, daha az sayıda seyirci ya da seyircisiz turnuva opsiyonlarını değerlendiriyor.

AYRIMCI SÖZLERİ NEDENİYLE İSTİFA ETMİŞTİ

Japonya'da 2000-2001 yıllarında başbakanlık görevinde bulunan 83 yaşındaki Mori, şubat ayında "kadınların katıldığı kurulların uzun sürdüğünü" savunmuş ve "Kadınların kuvvetli rekabet hisleri var. Biri söz almak için el kaldırdığında diğerleri de konuşma ihtiyacı hissediyor." demişti.

Mori, "Birileri bana 'Eğer kadınların sayısını artırırsak konuşma sürelerini belli bir süreyle sınırlamalıyız.' demişti. Aksi takdirde durmuyorlar." diye konuşmuştu.

Kamuoyunda sert tepki gören bu ifadeler sonrası Mori, "Dikkatsiz bir söylemdi ve üzüntülerimi bildiriyorum. Kadınlara karşı ayrımcılık yapma niyetim yoktu." diyerek Komite Başkanlığından istifa etmişti.

Mori'nin yerine başkanlığa, Başbakan Suga Yoşihide kabinesinde az sayıdaki kadın yöneticilerden Olimpiyatlar Bakanı Haşimoto Seiko getirilmişti.

OLAĞANÜSTÜ HAL GÜNDEME GELDİ

Japonya hükümeti, artış trendini koruyan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı başkent Tokyo’da ağustos sonuna dek olağanüstü hal planlıyor.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, yeterli düzeyde düşüş göstermeyen Covid-19 vakalarına karşı başkentte olağanüstü hal uygulanması yeniden gündemde.

Başbakan Suga Yoşihide, Sağlık Bakanı Tamura Norihisa ve Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi ile görüşmesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

Suga, "Tokyo’daki vakalar yükseliş trendinde. Salgının yayılmasını durdurmak için elimizden geleni yapacağız" diyerek yeni bir olağanüstü hal sinyali verdi.

Tokyo ve Osaka dahil 10 eyalette 11 Temmuz’da sona erecek kısmi olağanüstü halin gidişatına değinen Suga, olası yeni olağanüstü hal ilanına ilişkin kararı hafta içinde duyuracaklarını söyledi.

Kyodo'ya göre hükümet kaynakları yeni olağanüstü halin 23 Temmuz-8 Ağustos dönemine denk gelen Tokyo Olimpiyatlarını kapsayacağını ve 22 Ağustos'a kadar süreceğini bildirdi.

JAPONYA TÜRKİYE DAHİL 15'TEN FAZLA ÜLKEYE ZORUNLU KARANTİNA UYGULAYACAK

Japonya, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Türkiye dahil 15'ten fazla ülkeden gelen yolculara, daha önce belirlenmiş noktalarda, 3 gün süreli "zorunlu karantina" uygulayacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Japonya'nın salgına karşı ülkeye girişlerde uygulayacağı yeni sınır önlemleri yönetmeliği duyuruldu.

Buna göre Endonezya, Kırgızistan, Zambiya çıkışlı yolculara 10 gün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) çıkışlı yolculara 6 gün zorunlu karantina uygulanacak.

Türkiye, Libya, Belarus ve Mısır dahil 15'ten fazla ülke ve bölgeden gelen yolculara 3 gün zorunlu karantina şartı getirildi.

Zorunlu karantina sonrası yeniden PCR testine tabi tutulan yolcular, sonucun negatif çıkması sonrası Japonya'daki ikametlerine gidebilecek.

KARANTİNA ŞARTI KALKAN ÜLKELER

Fransa, Estonya, Lüksemburg, Nijerya ile ABD'nin bazı eyaletlerinden gelen yolculara ise zorunlu karantina şartı kaldırıldı.

Tüm ülke ve bölgelerden Japonya'ya varan yolculara halihazırda kendi evlerinde uygulanan 14 gün süreli izolasyon ve denetim uygulaması ise sürdürülecek.

Yeni yönetmelik, yarından itibaren yürürlüğe girecek.