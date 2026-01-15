Habertürk
        Tolga Akış, baba oluyor

        Tolga Akış, baba oluyor

        Eylül ayında evlenen Tolga Akış ile Gizem Kaya'dan müjdeli haber geldi. Kaya, ultrason görüntüsü paylaşarak hamile olduğunu duyurdu

        Giriş: 15.01.2026 - 08:38 Güncelleme: 15.01.2026 - 08:38
        Tolga Akış, baba oluyor
        2021–2022 yılları arasında şarkıcı Zeynep Bastık ile evli olan reklamcı Tolga Akış, boşanmasının ardından sosyal medya fenomeni Gizem Kaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

        İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, mayıs ayında Lizbon tatilinde önemli bir adım attı. Tolga Akış, bu romantik tatilde Gizem Kaya’ya evlenme teklif etti ve "Evet" yanıtını aldı. Çift, eylül ayında düzenlenen nikâh töreniyle hayatlarını birleştirdi.

        Mutlu evliliklerini kısa süre içinde taçlandıran çiftten sevenlerini sevindiren bir haber geldi. Gizem Kaya, sosyal medya hesabından ultrason görüntülerini paylaşarak hamile olduğunu duyurdu. Kaya paylaşımına; "1+1=3… Bebo Akış geliyor" notunu düşerek müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

