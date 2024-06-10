"NE MUTLU BANA"

Tolga Çevik'in kendisi için yaptığı açıklamalara kayıtsız kalmayan Giray Altınok da sosyal medya hesabından; "Gurur, somut haliyle böyle bir şey arkadaşlar. Ağzınız açık izlediğiniz insanların sizin için böyle bir cümle kurması ne mutlu bana" diyerek Çevik'e teşekkür etti.

Fotoğraflar: İHA, AA, Instagram