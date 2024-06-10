Tolga Çevik, en beğendiği komedyeni açıkladı
Tolga Çevik, yeni komedyenler arasında en beğendiği kişinin Giray Altınok olduğunu söyledi. Altınok, Çevik'in kendisi hakkında sarf ettiği övgü dolu sözlere kayıtsız kalmadı; "Gurur, somut haliyle böyle bir şey arkadaşlar. Ağzınız açık izlediğiniz insanların sizin için böyle bir cümle kurması ne mutlu bana" ifadelerini kullandı
Komedyen Tolga Çevik, konuk olduğu bir programda samimi açıklamalarda bulundu. 50 yaşındaki Çevik'e yeni komedyenlerden kimi beğendiği soruldu.
Tolga Çevik, yeni komedyenler arasında en beğendiği ismin Giray Altınok olduğunu söyledi.
"GİRAY'I ÇOK SEVİYORUM"
Giray Altınok'a övgü dolu sözler sarf eden Tolga Çevik; "Giray'ı çok seviyorum, çok efsane çocuk. Çok beyefendi bir insan, çok yaratıcı, çok da komik. Bayılıyorum ona" ifadelerini kullandı.
"NE MUTLU BANA"
Tolga Çevik'in kendisi için yaptığı açıklamalara kayıtsız kalmayan Giray Altınok da sosyal medya hesabından; "Gurur, somut haliyle böyle bir şey arkadaşlar. Ağzınız açık izlediğiniz insanların sizin için böyle bir cümle kurması ne mutlu bana" diyerek Çevik'e teşekkür etti.
Fotoğraflar: İHA, AA, Instagram