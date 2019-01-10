Tolga Sarıtaş ile sevgilisi İlknur Şeref ilk kez görüntülendi

Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş, 2017 yılından beri aşk yaşadığı stil danışmanı İlknur Şeref ile önceki gece ilk kez görüntülendi. Mekan çıkışında muhabirleri fark eden çift, yan yana görüntü vermemeye çalıştı. Tolga Sarıtaş ve İlknur Şeref, mekanı ayrı ayrı terk etti