Tolga Sarıtaş: Teşekkürler 2025

Açık Ve Net - 29 Aralık 2025 (DAEŞ Tekrar Sahneye Mi Sürülüyor?)

Putin'in konutuna saldırı girişimi. Savaşı kimler uzatmak istiyor? Putin'in evine kim saldırdı? Yalova'da DEAŞ operasyonu: 3 Şehit. Ne oldu da DEAŞ tekrar sahnede? O örgütü Suriye'de kim besliyor? Kim, neden düğmeye bastı? DAEŞ hangi odaklar için stratejik koz? DAEŞ tekrar sahneye mi sürülüyor? Terör örgütünün son dönemde etkinliği neden artışta? Trump, Netanyahu görüşmesi Florida'da. Gazze'ye dair ne sonuç çıkacak? Suriye - İsrail normalleşmesi yakın mı? Golan meselesi nasıl çözülecek? Açık ve Net'te Sena Alkan sordu; Gazeteci Merve Şebnem Oruç, Emekli Tuğgeneral Dr. Osman Gazi Kandemir, Terör ve Güvenlik Uzmanı Bülent Atasever ve DİPAM Başkanı Dr. Tolga Sakman anlattı.