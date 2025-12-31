Habertürk
        Tolga Sarıtaş: Teşekkürler 2025 - Magazin haberleri

        Tolga Sarıtaş: Teşekkürler 2025

        Oyuncu Tolga Sarıtaş, yılbaşı akşamı eşi Zeynep Mayruk ve oğulları Ali ile birlikte objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncunun aile pozu sosyal medyada ilgi gördü

        Giriş: 31.12.2025 - 23:43 Güncelleme: 31.12.2025 - 23:43
        "Teşekkürler 2025"
        Oyuncu Tolga Sarıtaş, modacı eşi Zeynep Mayruk ile 28 Haziran 2024’te dünyaevine girmiş, kısa bir süre sonra da Ali adını verdikleri ilk çocuklarını kucaklarına almıştı.

        Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift, yılbaşı akşamını çekirdek aileleriyle birlikte geçirdi. Sarıtaş, eşi ve oğlu Ali ile birlikte verdiği aile pozunu sosyal medya hesabından paylaşarak, gönderisine "Teşekkürler 2025" notunu düştü.

