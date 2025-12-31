Tolga Sarıtaş: Teşekkürler 2025
Oyuncu Tolga Sarıtaş, yılbaşı akşamı eşi Zeynep Mayruk ve oğulları Ali ile birlikte objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncunun aile pozu sosyal medyada ilgi gördü
Oyuncu Tolga Sarıtaş, modacı eşi Zeynep Mayruk ile 28 Haziran 2024’te dünyaevine girmiş, kısa bir süre sonra da Ali adını verdikleri ilk çocuklarını kucaklarına almıştı.
Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift, yılbaşı akşamını çekirdek aileleriyle birlikte geçirdi. Sarıtaş, eşi ve oğlu Ali ile birlikte verdiği aile pozunu sosyal medya hesabından paylaşarak, gönderisine "Teşekkürler 2025" notunu düştü.