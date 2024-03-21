Tolga Tekin, 50'nci yaş gününü çocukluk ve gençlik fotoğraflarıyla kutladı
Ünlü oyuncu Tolga Tekin, yaş gününe özel takipçileriyle çocukluk ve gençlik yıllarından fotoğraflarını paylaştı
'Muhteşem Yüzyıl', 'Vatanım Sensin', 'Paramparça' ve 'Behzat Ç.' gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Tolga Tekin, geçtiğimiz gün 50'nci yaş gününü kutladı.
Yaş gününe özel çoçukluk ve gençlik yıllarından fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Tolga Tekin, yayınladığı fotğraflara şu notu düştü;
"50 olduk. Yolun yarısına geldik. Bir ağırlık geldi sanki(dün akşam yediğim dört tabak pastadan olabilir tabii) bir olgunluk,bir umursamazlık, bambaşka duygular içindeyim. Acaba iki kedi daha mı alsam? Ya da briç klubüne üye mi olsam? Sudoku? Her sabah inip market çalışanlarıyla bir saat sohbet? Çakı gibiyiz maşallah. Arayan, yazan, kutlayan ve 50 yıllık hayatımda iyisiyle ve kötüsüyle rol almış herkese(2 - 3 kişi hariç) teşekkür ediyorum. Sağlık, huzur, başarı, bereket ve aşk getirsin 50’lerim"
Fotoğraflar: Instagram