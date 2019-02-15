Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi: Her şey çocuk için

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman ve hamile eşi Almeda Abazi, önceki gün Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi. Eşiyle Sevgililer Gününü Roma’da geçirecek olan Sayışman, "Gezmeye aşerdiği için geziyoruz. Artık son gezişler. Bizim ki gezmeyi tercih ediyor" dedi