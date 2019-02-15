Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi: Her şey çocuk için

Giriş: 15.02.2019 - 09:12 | Güncelleme:  

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman ve hamile eşi Almeda Abazi, önceki gün Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi. Eşiyle Sevgililer Gününü Roma’da geçirecek olan Sayışman, "Gezmeye aşerdiği için geziyoruz. Artık son gezişler. Bizim ki gezmeyi tercih ediyor" dedi

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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman ve hamile eşi Almeda Abazi, önceki gün Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi.

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    "ÇİKOLATA AŞERİYOR"

    Tolgahan Sayışman, eşinin hamileliği için, "Çikolataya aşeriyor. Ben daha çok yemek aşeriyorum. Allah’tan spor çok yapıyorum da ben kilo almadım" dedi. 

  • 3Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi: Her şey çocuk için - Magazin haberleri
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    "HER ŞEY ÇOCUK İÇİN"

    Öte yandan evlerini şehir dışına taşıdıkları konuşulan oyuncu, konuya, "Taşınmadık. Çekmeköy'deyiz. Her şey çocuk için. Almeda’nın ailesine de bizimkine de yakınız" sözleriyle açıklık getirdi.

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