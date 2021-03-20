Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Tolgahan Sayışman kimdir? Tolgahan Sayışman kaç yaşında ve nereli? Tolgahan Sayışman dizileri

Sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri de ünlü oyuncu Tolgahanm Sayışman'ın koronavirüse yakalanması oldu. Covid-19 testi pozitif çıkan Tolgahan Sayışman hastaneye kaldırıldı. Peki, Tolgahan Sayışman kimdir? Tolgahan Sayışman kaç yaşında ve nereli? Tolgahan Sayışman dizileri ve filmleri

Tolgahan Sayışman kimdir? Tolgahan Sayışman kaç yaşında ve nereli? Tolgahan Sayışman dizileri

En son Şeref Sözü dizisinde ekranlarda görülen Tolgahan Sayışman'ın hayatı, yaşı, oynadığı diziler merak konusu oldu. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisine hastanede devam edilen Tolgahan Sayışman araştırılıyor. Tolgahan Sayışman kimdir? Tolgahan Sayışman kaç yaşında ve nereli? Tolgahan Sayışman dizileri ve filmleri

TOLGAHAN SAYIŞMAN KİMDİR?

Tolgahan Sayışman tam adı ile Turgut Tolgahan Sayışman, 17 Aralık 1981'de İstanbul'da dünyaya geldi. Türk televizyon, sinema oyuncusu ve model olan Tolgahan Sayışman Kadıköy İntaş Lisesi ve Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 2005 yılında Türkiye'yi temsilen Güney Kore'de gerçekleşen Uluslararası Erkek Güzellik Yarışması, Manhunt International'da dünya birincisi seçildi. Ekoldrama ve Ayla Algan'dan uzun süre oyunculuk eğitimi aldı.

Ardından 2006 yılında Kanal D'de yayımlanan Esir Kalpler adlı dizide yer aldı. Top Model yarışmasındaki sunuculuğu ile başarılı bir performans sergileyen oyuncu, daha sonra Maçolar, Dicle, Hepsi1 ve Acemi Cadı dizilerinde de oyuncu olarak yer aldı. 24 Ekim 2008'de baş rollerini Fahriye Evcen'le paylaştığı Aşk Tutulması adlı sinema filminde oynadı. İzlenme rekorları kıran Elveda Rumeli adlı dizide "Mustafa" rolünü canlandırdı. 6 Kasım 2009'da vizyona giren Aşk Geliyorum Demez adlı filmde Bergüzar Korel ile başrol oynadı. Kavak Yelleri isimli gençlik dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Tolgahan Sayışman, aynı zamanda Eylül 2010'da başlayan ve 2014 yılına kadar devam eden, Show TV ve FOX'ta yayımlanan Lale Devri adlı dizide baş rolde, "Çınar" rolünde oynadı. 2014'te vizyona giren ve baş rollerini Saadet Işıl Aksoy'la paylaştığı Sürgün adlı filminde rol aldı. 12 Şubat 2015'te Show TV'de başlayan ve Ekim 2016'da final yapan, Asla Vazgeçmem adlı dizide, "Yiğit Kozan" karakterini canlandırarak, baş rolü Amine Gülşe ile paylaştı. 2017-2018 yılları arası Star TV'de yayımlanan Siyah İnci adlı dizide "Kenan Çelebi" karakteri ile baş rolü Hande Erçel ile paylaştı.

TOLGAHAN SAYIŞMAN ASLEN NERELİ?

Anne tarafından Trabzonlu, baba tarafından ise Selanik ve Arnavutluk kökenlidir.

TOLGAHAN SAYIŞMAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

YılYapımRolNotlar
2006Acemi CadıKonuk oyuncu; televizyon dizisi

Kanal:

Kanal D

2006Esir KalplerLevent ErtekinYardımcı oyuncu; Kanal: Kanal D; televizyon dizisi
2006MaçolarTuncayBaşrol oyuncusu; televizyon dizisi

Kanal:

Show TV

2007DicleFerhatOyuncu; televizyon dizisi

Kanal:

Atv

2007- 2009Elveda RumeliNamık/MustafaBaşrol oyuncusu; Kanal: Atv; televizyon dizisi
2007Hepsi1Ali KoşOyuncu; Kanal: Show TV, ATV; televizyon dizisi
2008Aşk TutulmasıUğurBaşrol oyuncusu; sinema filmi
2009Kavak YelleriKonuk oyuncu; Kanal: Kanal D; televizyon dizisi
2009Aşk Geliyorum DemezAliBaşrol oyuncusu; sinema filmi
2010-2014Lale DevriÇınar IlgazBaşrol oyuncusu; Kanal:Show TVFOX TV; televizyon dizisi
2014SürgünSedatBaşrol oyuncusu; sinema filmi
2015-2016Asla VazgeçmemYiğit KozanBaşrol oyuncusu; Kanal: Show TV; televizyon dizisi
2016Bizans OyunlarıPrens AdonisSinema filmi
2017-2018Siyah İnciKenanBaşrol oyuncu

Kanal: Star TV

Televizyon dizisi

2018Bir Umut YeterYılmaz KarabeyBaşrol oyuncu; Kanal: Kanal D; televizyon dizisi
2019-2020ŞampiyonFırat BölükbaşıBaşrol oyuncu; Kanal: TRT 1; televizyon dizisi[4]
2020Şeref SözüBaşrol oyuncu; Kanal: Show TV; televizyon dizisi

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? ? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu hayatı hakkınd
BİYOGRAFİProf. Dr. Şahap Kavcıoğlu kimdir?
Eski TCMB Başkanı Naci Ağbal kimdir? Naci Ağbal nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı
BİYOGRAFİEski TCMB Başkanı Naci Ağbal kimdir?
Mehmet Genç kimdir? Mehmet Genç kaç yaşında?
BİYOGRAFİMehmet Genç kimdir?
Ferdi Tayfur kimdir, nerelidir? Ferdi Tayfur son hali
BİYOGRAFİFerdi Tayfur kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova Lütfiye kimdir? Bergüzar Korel'in annesi Hülya Darcan kimdir?
BİYOGRAFİHülya Darcan kimdir?
Survivor Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında? - Yunus Emre'nin babası Reşit Karabacak ne zaman öldü?
BİYOGRAFİSurvivor Yunus Emre Karabacak kimdir?
Serdar Ortaç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Serdar Ortaç'ın hastalığı nedir? Serdar Ortaç biyografisi
BİYOGRAFİSerdar Ortaç kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Ömer Faruk Gergerlioğlu nerelidir?
BİYOGRAFİÖmer Faruk Gergerlioğlu kimdir?
Seren Serengil kimdir? Seren Serengil kaç yaşında? Seren Serengil evli mi, eşi kim?
BİYOGRAFİSeren Serengil kimdir?
Yağmur Sarnıç kimdir? Yağmur Sarnıç kaç yaşında? Yağmur Sarnıç'ın kaç çocuğu var?
BİYOGRAFİYağmur Sarnıç kimdir?