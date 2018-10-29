Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Check-up kontrollerinde müjdeli haberi alan Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Ünlü çift, bebeklerinin cinsiyetini balon içine doldurdukları konfetilerle açıkladı. Ellerindeki iğnelerle balonu patlatan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, mavi konfetilerin etrafa saçılmasıyla bir oğulları olacağının müjdesini verdi