Tolunay Kafkas ve Hamza Hamzaoğlu Geçiş Oyunu'nda anlattı: Beşiktaş'taki sorun ne?

Habertürk TV'de yayınlanan Geçiş Oyunu'nda bu haftanın konukları tecrübeli teknik direktörler Tolunay Kafkas ve Hamza Hamzaoğlu. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan'ın sunumuyla ve Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul'un yorumlarıyla spor gündemine dair önemli değerlendirmeler yapıldı.

Tolunay Kafkas'ın mücadeleye dair sözleri şöyle:

Beşiktaş'la ilgili... müthiş bir paradoks yaşıyorlar. İki hafta farklı galibiyet sonrasında farklı bir mağlubiyet. Hocayla beraber geçen hafta yakalana çıkış gibi gözüken maalesef bu hafta dibe vuran bir Beşiktaş takımı var. Bir türlü bir şeyler oturmuyor yerine taşlar. Hoca değişikliği de bu maçla birlikte bir fayda getirmediği gözüküyor. Beşiktaş'ta ciddi problemler var. Bu problemler saha içinde hocanın belirleyeceği taktikte, belli bir oyun anlayışıyla taktikle çözülecek gibi gözüküyor. Bir gerçek var ki iki takımın altında bir kadrosu var. İki yolu var aslında bu takımların ya hocaya güvenip yapılanacaklar ya da flaş transferlerle tekrar bu iki takımın yakaladığı ivmeyi yakalayacaklar. Neyi yönetirseniz yönetin iki kere iki beş etmez. Büyük camialar istiyorlar ki oyuncu alalım bunun sonucunda da borç katlanıyor.