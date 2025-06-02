Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Tom Barrack: Suriye'deki ABD üssü sayısı 1'e düşecek | Dış Haberler

        Tom Barrack: Suriye'deki ABD üssü sayısı 1'e düşecek

        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye'deki ABD varlığına ilişkin açıklamada bulundu. Barrack, ABD'nin Suriye'deki askeri üs sayısının nihayetinde 1'e düşeceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 20:30 Güncelleme: 02.06.2025 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Suriye'deki ABD üssü sayısı 1'e düşecek"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen görüşmelere ilişkin, "Türkiye'nin kilit bir rol oynadığını düşünüyorum. Bence Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile geleneksel bir ilişkisi var ve bu da en azından diyalog kurmada önemli bir arabulucu olmasını sağlıyor." dedi.

        NTV'nin sorularını yanıtlayan Barrack, küresel resimde herkesin Türkiye'den her zaman "büyük bir NATO müttefiki" olarak bahsettiğini belirterek, "Öyle tabii ki hiç şüphesiz ama büyük bir NATO müttefikinden daha önemlisi, Ukrayna ve Rusya meselesinde görmeye başladığımız son derece bölgesel bir öneme sahip, Suriye'de de gördüğümüz gibi." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında çok iyi bir ilişki olduğunu ve bu ilişkiye yardım etmek istediğini söyledi.

        Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen görüşmelere ilişkin Barrack, "Türkiye'nin kilit bir rol oynadığını düşünüyorum. Bence Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile geleneksel bir ilişkisi var ve bu da en azından diyalog kurmada önemli bir arabulucu olmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

        Barrack, Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşı konusunda artık "sabrının sonuna geldiğini" dile getirdi.

        Suriye'deki ABD askeri varlığı

        Barrack, bugünkü Suriye politikalarının son 100 yıldaki Suriye politikasına yakın olmayacağını söyleyerek, söz konusu politikaların hiçbirinin işe yaramadığını belirtti.

        Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcından bu yana Batılı güçlerin bölgeyi kendi amaçları için manipüle etmek istemesinden kaynaklanan sorunlar olduğunu ifade eden Barrack, şunları kaydetti:

        "Bu doğru ya da yanlış demiyorum. Ancak mesela Balfour Deklarasyonu'ndan başlayalım. Yahudi nüfusu için yeni ve özgür bir bölge yaratmanın yolunu bulmaya çalıştılar. Sonrasında Sykes-Picot'ya evrildi ki bunda da biliyorsunuz bir İngiliz ve bir Fransız bir araya gelip inanılmaz aşiret ve dinsel hiziplerin olduğu bir bölgeyi alıp Osmanlı İmparatorluğu'nu bölmenin bir yolunu bulmaya çalışıyordu. Osmanlı İmparatorluğu için işleyen bir sistem vardı ama aşiretler, dinler varken bunların etrafını yapay sınırlar çizemezsiniz. Ama Sykes-Picot bunu yaptı."

        Orta Doğu'daki tarihsel anlaşmaların ve karışıklıkların Batı'nın, Doğu'nun geleceğini dikte etmeye çalışmasından kaynaklandığını dile getiren Barrack, bunun nedeninin fosil yakıtları ele geçirme çabası olduğunu söyledi.

        ABD'nin Suriye'den askeri varlığını geri çekip çekmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Barrack, Suriye'de "SDG" adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'yi merkezi Şam hükümetine entegre etmeye başladıklarını belirterek, "Bizim askeri üslerimizin azalması da gerçekleşti. (ABD üs sayısı) 8 üsten düştük, 5, 3 ve sonunda 1'e düşecek." dedi.

        Barrack, "Şu anda ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) koruması altında yaşıyorlar. Büyük, muazzam bir işbirliği olmazsa bizim tarafımızdaki işbirliğinin zamanla yok olacağını söyleyebilirim. Yani herkesin üzerinde anlaşma yapması konusunda büyük bir baskı var." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rus basını memorandumun şartlarını paylaştı
        Rus basını memorandumun şartlarını paylaştı
        Ölmeden önce not bıraktı
        Ölmeden önce not bıraktı
        A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!
        A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Anneden bebeğine şiddet iddiası! Velayeti babasına verildi!
        Anneden bebeğine şiddet iddiası! Velayeti babasına verildi!
        2 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        2 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüştü
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüştü
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        İzmir grevinde taraflar ne diyor?
        İzmir grevinde taraflar ne diyor?
        Yusuf'a Alman kancası!
        Yusuf'a Alman kancası!
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        "Benim olduğum yerde kimse Türkiye'ye bunu yapamaz"
        "Benim olduğum yerde kimse Türkiye'ye bunu yapamaz"
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı