        Tom Barrack: Türkiye ile güçlü ortaklığa değer veriyoruz | Dış Haberler

        Tom Barrack: Türkiye ile güçlü ortaklığa değer veriyoruz

        ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD'nin, Türkiye ile "güçlü ortaklığa" değer verdiklerini ifade etti. Barrack, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından dün kabul edilmesine dair açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 18:35 Güncelleme: 14.01.2026 - 19:30
        Barrack: Türkiye ile güçlü ortaklığa değer veriyoruz
        ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD'nin, Türkiye ile "güçlü ortaklığa" değer verdiğini ve zorlukları ele almak için kararlılıkla çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

        Barrack, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından dün kabul edilmesine ilişkin ABD merkezli X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

        Bakan Fidan'a verimli ve samimi görüşme için teşekkürlerini sunan Barrack, "ABD, Türkiye ile olan güçlü ortaklığımıza büyük değer vermekte ve Suriye'de devam eden çabalarımız dahil olmak üzere, bölgesel istikrarı ilerletme ve ortak zorlukları ele almak için birlikte çalışmaya kararlılıkla devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 14 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* ABD Başkanı Donald Trump: Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı var. İnşa ettiğimiz Altın Kubbe için hayati önem taşıyor. NATO, Grönland'ı almamız için öncülük etmeli* Gümüş ilk kez 90 doları aştı! 2026'da 2 haftada yüzde 25 değer kazandı* Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde, Hakim Aslı Kahraman'ı yaralayan Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı* Fenerbahçe, N'golo Kante transferinde mutlu sona yakın. 34 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanırken kulübü ile görüşmeler devam ediyor* Uyuşturucu soruşturması kapsamında dün gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Oktay Kaynarca: Rapor geldiği anda kamuoyuyla bizzat paylaşacağım

