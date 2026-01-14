Tom Barrack: Türkiye ile güçlü ortaklığa değer veriyoruz

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD'nin, Türkiye ile "güçlü ortaklığa" değer verdiğini ve zorlukları ele almak için kararlılıkla çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

Barrack, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından dün kabul edilmesine ilişkin ABD merkezli X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Fidan'a verimli ve samimi görüşme için teşekkürlerini sunan Barrack, "ABD, Türkiye ile olan güçlü ortaklığımıza büyük değer vermekte ve Suriye'de devam eden çabalarımız dahil olmak üzere, bölgesel istikrarı ilerletme ve ortak zorlukları ele almak için birlikte çalışmaya kararlılıkla devam etmektedir." ifadelerini kullandı.