Tom Cruise'dan Londra'da 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma' şovu

Tom Cruise, Fransa'da Cannes Film Festivali'ndeki galanın ardından ayağının tozuyla İngiltere'nin başkenti Londra'ya geçti. 'Görevimiz Tehlike' serisinin son filmi 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma'nın Londra galasında Cruise ve rol arkadaşları eğlenceli pozlar verdi.

Londra'nın ünlü Leicester Meydanı'na, filmde kullanılan, 1940'lı yıllardan kalma sarı uçak yerleştirildi ve oyuncular bu uçağın önünde poz verdi.

Filmlerinde en tehlikeli sahnelerde bile dublör kullanmamasıyla bilinen 62 yaşındaki Cruise, uçağın üstüne çıkarak objektiflere gülümsedi.

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Cruise, filmde canlandırdığı 'Ethan Hunt' karakterinin uçağın kanatlarında asılı durup sürüklenmesi gibi riskli sahnelere nasıl hazırlandığını anlatırken, "Aslında devasa bir kahvaltı yapıyorum. Gereken enerji miktarını alıyorum. O kanatta yürüme sahnesi için çok sıkı antrenman yapıyorum. Sosis ve neredeyse bir düzine yumurta, pastırma, tost yiyorum, kahve ve sıvı içiyorum" demişti.

İşte 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma'nın yıldızlarla dolu Londra galası...

Tom Cruise - Michael B. Jordan