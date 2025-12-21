Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Tom Cruise 'Görevimiz Tehlike'deki başrolünü söke söke aldı - magazin haberleri

        Tom Cruise 'Görevimiz Tehlike'deki başrolünü söke söke aldı

        Tom Cruise'un 'Görevimiz Tehlike' serisindeki başrolden alınıp yerine başka bir oyuncuyla seriye devam edilmek istendiği ortaya çıktı. Rol arkadaşı, Cruise'ın yapımcıyı bir yerde sıkıştırıp başrolü söke söke aldığını anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2025 - 15:03 Güncelleme: 21.12.2025 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başrolünü söke söke aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tom Cruise'un 'Görevimiz Tehlike' serisindeki yeri, yapım şirketi Paramount'un geçmişteki başkanı Brad Grey ile yaptığı bir yüz yüze görüşme sayesinde güvence altına alındı. İddianın sahibi, Cruise'un filmdeki rol arkadaşı, Simon Pegg.

        Son altı 'Görevimiz Tehlike' filminde casus 'Benji Dunn' rolünü canlandıran Simon Pegg, katıldığı podcast'te, Tom Cruise'un 2011 yapımı 'Hayalet Protokol' filminin çekimleri sırasında serinin başrol oyuncusu 'Ethan Hunt' olarak konumunu korumak için verdiği mücadeleye dair hiç duyulmamış iddialar dile getirdi.

        "Paramount bir anlamda Jeremy Renner'ı, Tom'un yerine geçecek biri olarak konumlandırmaya çalışıyordu" diyen Simon Pegg; "Tom, Vancouver'dan Los Angeles'a uçtu, bir partide Brad Grey'i köşeye sıkıştırdı. 'Hayır, bu olmayacak' dedi. Christopher McQuarrie'yi getirdi, McQuarrie senaryoyu yeniden yazdı ve Tom pozisyonunu korudu" ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Filmin orijinal senaryosunu Josh Appelbaum ve Andre Nemec yazmıştı.

        O dönemde Paramount, Oprah Winfrey'in programında kanepeye atlama olayı (o zamanki kız arkadaşı Katie Holmes'e olan aşkını ilan etmişti), psikiyatrinin 'sahte bilim' olduğunu ve antidepresanların tehlikeli olduğunu savunduğu tartışmalı Today Show programı nedeniyle kamuoyundaki imajı zedelenen Tom Cruise'a güvenmekte tereddüt ediyordu.

        Tom Cruise'dan neredeyse 10 yaş küçük olan ve 'The Hurt Locker'daki başrolüyle büyük bir çıkış yakalayan Jeremy Renner, rolü devralmak için ideal aday gibi görünüyordu.

        Jeremy Renner
        Jeremy Renner

        Orijinal 'Görevimiz Tehlike 4: Hayalet Protokol' filmi senaryosunda baş karakter Ethan Hunt'ın kariyerini sonlandıran bir bacak sakatlığı geçirmesi ve idari bir role geçmesi, böylece gelecekteki filmlerde yeni bir saha ajanının başrol oynamasının önünü açması öngörülmüştü. Ancak Tom Cruise bunu kabul etmedi.

        Yazar McQuarrie'nin senaryo değişiklikleri filmin gidişatını temelden değiştirdi ve Ethan Hunt'ın üst kademeye terfi ettirilmek yerine aktif bir saha ajanı olarak kalmasını sağladı.

        'Hayalet Protokol' filmi, dünya çapında yaklaşık 700 milyon dolar hasılat elde ederek büyük bir başarıya imza attı. 'Görevimiz Tehlike' serisini yeniden gişe rekorları kıran filmlerin zirvesine taşıdı. Başrolden alınması planlanan Tom Cruise, dördüncü 'Görevimiz Tehlike'nin ardından dört film daha çekti.

        Simon Pegg
        Simon Pegg
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tom Cruise
        #Görevimiz Tehlike
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Kaptan, kabloya zarar verdiği iddiasıyla BAE'de tutuklandı
        Kaptan, kabloya zarar verdiği iddiasıyla BAE'de tutuklandı
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!
        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        "Attığı gol kalite koktu!"
        "Attığı gol kalite koktu!"
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!