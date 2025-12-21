Tom Cruise 'Görevimiz Tehlike'deki başrolünü söke söke aldı

Tom Cruise'un 'Görevimiz Tehlike' serisindeki yeri, yapım şirketi Paramount'un geçmişteki başkanı Brad Grey ile yaptığı bir yüz yüze görüşme sayesinde güvence altına alındı. İddianın sahibi, Cruise'un filmdeki rol arkadaşı, Simon Pegg.

Son altı 'Görevimiz Tehlike' filminde casus 'Benji Dunn' rolünü canlandıran Simon Pegg, katıldığı podcast'te, Tom Cruise'un 2011 yapımı 'Hayalet Protokol' filminin çekimleri sırasında serinin başrol oyuncusu 'Ethan Hunt' olarak konumunu korumak için verdiği mücadeleye dair hiç duyulmamış iddialar dile getirdi.

"Paramount bir anlamda Jeremy Renner'ı, Tom'un yerine geçecek biri olarak konumlandırmaya çalışıyordu" diyen Simon Pegg; "Tom, Vancouver'dan Los Angeles'a uçtu, bir partide Brad Grey'i köşeye sıkıştırdı. 'Hayır, bu olmayacak' dedi. Christopher McQuarrie'yi getirdi, McQuarrie senaryoyu yeniden yazdı ve Tom pozisyonunu korudu" ifadesini kullandı.

Filmin orijinal senaryosunu Josh Appelbaum ve Andre Nemec yazmıştı.

O dönemde Paramount, Oprah Winfrey'in programında kanepeye atlama olayı (o zamanki kız arkadaşı Katie Holmes'e olan aşkını ilan etmişti), psikiyatrinin 'sahte bilim' olduğunu ve antidepresanların tehlikeli olduğunu savunduğu tartışmalı Today Show programı nedeniyle kamuoyundaki imajı zedelenen Tom Cruise'a güvenmekte tereddüt ediyordu.