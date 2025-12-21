Tom Cruise 'Görevimiz Tehlike'deki başrolünü söke söke aldı
Tom Cruise'un 'Görevimiz Tehlike' serisindeki başrolden alınıp yerine başka bir oyuncuyla seriye devam edilmek istendiği ortaya çıktı. Rol arkadaşı, Cruise'ın yapımcıyı bir yerde sıkıştırıp başrolü söke söke aldığını anlattı
Tom Cruise'un 'Görevimiz Tehlike' serisindeki yeri, yapım şirketi Paramount'un geçmişteki başkanı Brad Grey ile yaptığı bir yüz yüze görüşme sayesinde güvence altına alındı. İddianın sahibi, Cruise'un filmdeki rol arkadaşı, Simon Pegg.
Son altı 'Görevimiz Tehlike' filminde casus 'Benji Dunn' rolünü canlandıran Simon Pegg, katıldığı podcast'te, Tom Cruise'un 2011 yapımı 'Hayalet Protokol' filminin çekimleri sırasında serinin başrol oyuncusu 'Ethan Hunt' olarak konumunu korumak için verdiği mücadeleye dair hiç duyulmamış iddialar dile getirdi.
"Paramount bir anlamda Jeremy Renner'ı, Tom'un yerine geçecek biri olarak konumlandırmaya çalışıyordu" diyen Simon Pegg; "Tom, Vancouver'dan Los Angeles'a uçtu, bir partide Brad Grey'i köşeye sıkıştırdı. 'Hayır, bu olmayacak' dedi. Christopher McQuarrie'yi getirdi, McQuarrie senaryoyu yeniden yazdı ve Tom pozisyonunu korudu" ifadesini kullandı.
Filmin orijinal senaryosunu Josh Appelbaum ve Andre Nemec yazmıştı.
O dönemde Paramount, Oprah Winfrey'in programında kanepeye atlama olayı (o zamanki kız arkadaşı Katie Holmes'e olan aşkını ilan etmişti), psikiyatrinin 'sahte bilim' olduğunu ve antidepresanların tehlikeli olduğunu savunduğu tartışmalı Today Show programı nedeniyle kamuoyundaki imajı zedelenen Tom Cruise'a güvenmekte tereddüt ediyordu.
Tom Cruise'dan neredeyse 10 yaş küçük olan ve 'The Hurt Locker'daki başrolüyle büyük bir çıkış yakalayan Jeremy Renner, rolü devralmak için ideal aday gibi görünüyordu.Jeremy Renner
Orijinal 'Görevimiz Tehlike 4: Hayalet Protokol' filmi senaryosunda baş karakter Ethan Hunt'ın kariyerini sonlandıran bir bacak sakatlığı geçirmesi ve idari bir role geçmesi, böylece gelecekteki filmlerde yeni bir saha ajanının başrol oynamasının önünü açması öngörülmüştü. Ancak Tom Cruise bunu kabul etmedi.
Yazar McQuarrie'nin senaryo değişiklikleri filmin gidişatını temelden değiştirdi ve Ethan Hunt'ın üst kademeye terfi ettirilmek yerine aktif bir saha ajanı olarak kalmasını sağladı.
'Hayalet Protokol' filmi, dünya çapında yaklaşık 700 milyon dolar hasılat elde ederek büyük bir başarıya imza attı. 'Görevimiz Tehlike' serisini yeniden gişe rekorları kıran filmlerin zirvesine taşıdı. Başrolden alınması planlanan Tom Cruise, dördüncü 'Görevimiz Tehlike'nin ardından dört film daha çekti.Simon Pegg