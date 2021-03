"DURGUNLUK VERİCİYDİ"

Harry Potter'ı izlerken Emma Watson'a aşık olduğunu ifade eden Tom Holland, 30 yaşındaki oyuncu için, "Harry Potter ve Ateş Kadehi (Harry Potter and the Goblet of Fire) filminde pembe bir elbise giyiyordu. Benim açımdan akla durgunluk vericiydi" ifadelerini kullandı.