İngiliz aktör, sözlerine şu şekilde devam etti:

'İyi görünüyor muyum?' diye düşünmeye başladığınızda oyunculuk, bir karakteri canlandırmaktan başka bir şeye dönüşür. Uncharted'da performansımın belli kısımlarında, 'Şimdi iyi görünmek istiyorum. Bunun benim havalı anım olmasını istiyorum' diye düşünmenin büyüsüne kapıldığım zamanlar oldu.

Karakterimin bir aksiyon kahramanı olması gerekiyor. Bakın, onu izlemedim bu yüzden başarılı olup, olmadığımı bilmiyorum ama bundan önemli bir ders çıkardım. Bu muhtemelen bir daha asla yapmayacağım bir hataydı.