Tommy Lee Jones'un kızının ölümünde aşırı doz şüphesi

Yılbaşı sabahı ABD'nin San Francisco şehrinde kaldığı otelde cansız bedeni bulunan Tommy Lee Jones'un kızı Victoria Jones'un ölümüyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

34 yaşında hayatını kaybeden Victoria Jones'un ölüm haberinin ardından incelenen acil durum ses kayıtları, aşırı dozdan öldüğüne işaret etti.

Olaya ilişkin sağlık ekiplerinin çağrısı 'aşırı doz, renk değişikliği için kod 3' olarak sınıflandırıldı. Aşırı doz uyuşturucu vakalarında renk değişikliği, kanın vücuttaki farklı dokulara ulaşması için ihtiyaç duyduğu oksijenden yoksun kalması durumunda ortaya çıkan, cilt renginin mavimsi-mor ya da gri tonuna dönüşmesini ifade ediyor.

Şu ana kadar Victoria Jones'un resmi ölüm nedeni açıklanmadı. Bir polis kaynağı ABD basınına yaptığı açıklamada, cinayet şüphesi bulunmadığını belirtti.

Victoria Jones, 79 yaşındaki Tommy Lee Jones ile eski eşi Kimberlea Cloughley'nin kızıydı. Ayrıca 43 yaşında Austin Jones adında bir de oğulları var.

Tommy Lee Jones ve ailesi, Victoria Jones'un ölümünün ardından bir açıklama yayımladı. Açıklamada; "Tüm güzel sözleriniz, düşünceleriniz ve dualarınız için teşekkür ederiz. Bu zor dönemde lütfen mahremiyetimize saygı gösterin" denildi.