Ton balıklı iftar menüsü

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiyle birlikte bilinçli ve doğru beslenmenin, sağlıklı yaşama olan katkısı uzun süredir gündemin en önemli konusu olarak yerini koruyor. Ramazan ayında vücut direncini korumada hem de Covid -19’la mücadelede düzenli uyku, düzenli egzersiz ve bol su tüketiminin yanı sıra vücuda katkı sağlayan besinlerin tüketilmesinin hayati önem taşıyor. Fakat balık tüketimi ülkemizde Ramazan aylarında unutuluyor. Oysaki ton balığı;

1. Kalp sağlığını koruyor: Omega-3 yağ asitleri, kandaki lipid seviyesini düşürerek yüksek kötü kolesterolü olan insanlara fayda sağlıyor. Kalp ritmini kontrol ediyor, enflamasyonu düşürürken damarları açıyor.

2. Beyin sağlığını destekliyor: Dopamini ve serotonini dengeleyerek, beyin işlevlerini düzenliyor.

3. Cilt görünümünü güzelleştiriyor: Güneş ışınları tarafından tetiklenen enzimlerin serbest bırakılmasını engelleyerek, cildi optimum koşullarda çalışır halde tutuyor.

4. Göz sorunlarını tedavi ediyor: Göz sağlığını geliştirerek, katarakt gibi göz sorunlarına iyi geliyor.

5. Felci önlüyor: Kan damarlarını güçlendirip, kan dolaşımını desteklediği için felç olasılığını azaltıyor.

6. Alerjilerle savaşıyor: Omega-3 mevsimler değişikliklerin neden olduğu alerjilere sebep patojenlerle savaşıyor.

7. Kemikleri güçlendiriyor: Osteoporoz, dünyadaki yetişkin nüfusta gittikçe daha büyük bir sorun haline geliyor. Bu hastalık kemiklerin zayıflamasından kaynaklanıyor. Omega-3 ise bu duruma neden olan kaynakları tersine çevirmeye yardımcı oluyor.

8. Kanseri önlüyor: Omega-3 farklı kanser türlerini önleme etkisine sahip; yağ asitleri hem kötü huylu hücrelerin gelişimini engelliyor, hem de karaciğer ve böbreklerdeki toksinlerden kurtulmayı kolaylaştırıyor.

9. Depresyonu ve anksiyeteyi engelliyor: Yeterli miktarda alınan Omega-3 yağ asitleri, zihinsel hastalıkları azaltmada önemli bir rol üstleniyor. Kronik stres belirtileri, uykusuzluk ve sinirlilik tedavisinde etkili oluyor.

Instagram hesabında paylaştığı yemek tarifleriyle beğeni toplayan Gezgin Chef Halil Şımır da Habertürk okuyucularına; her damak tadına hitap eden ton balıklı yemek tarifleri paylaştı.

MERCİMEK ÇORBASI

Malzemeler

1 lt su

2 su bardağı sarı mercimek

2 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 su bardağı et suyu

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı su

Tarif: Bir tencerenin içerisine iyice yıkanmış olan sarı mercimekleri, soyulmuş, dörde bölünmüş kuru soğanı, tuzu et suyunu ve suyu ekleyip mercimekler açılıncaya dek pişirin. Bir sos tenceresine yağı ve unu ekleyip un kokusu gidene dek kavurun. Ardından suyu da ekleyip iyice karıştırın ve mercimekli karışıma döküp blenderdan geçirin. Bi taşım kaynattıktan sonra üzerine yağda kırmızı toz biber gezdirip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

TON BALIKLI SALATA

Malzemeler

200 gr taze fasulye

2 adet haşlanmış patates

2 adet orta boy domates

1 adet orta boy kırmızı soğan

3 adet haşlanmış yumurta

1/2 su bardağı siyah zeytin

150x2 gr ton balığı

1/4 su bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 diş rendelenmiş sarımsak

1 çay kaşığı hardal

Tarif: Taze fasulyeleri, kılçık ve kenar kısımlarını ayıkladıktan sonra ortadan ikiye bölün. Derin bir tencerede kaynayan suda 5 dakika kadar haşlayın. 2 adet patatesi kaynar suda haşlayın. Domatesleri iri parçalar halinde dilimleyin. Kırmızı soğanı halka halka kesin. Haşlanmış yumurtaları dört eşit parçaya bölün. Ton balığını açıp yağıyla birlikte salataya karıştırın.

Haşlanmış fasulyeler, haşlanmış patates, siyah zeytin ve doğranmış diğer tüm salata malzemelerini derin bir kapta karıştırın. Salatanın sosunu hazırlamak için; zeytinyağı, sirke, rendelenmiş sarımsak ve hardalı karıştırın. Hazırladığınız sosu salata ile harmanladıktan sonra kızarmış ekmek dilimleri ile bekletmeden servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

TON BALIKLI LAZANYA

Malzemeler

1/2 paket lazanya

300 gram kaşar peyniri

Ton balıklı iç harç için

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

2 adet domates

2 kutu zeytinyağlı ton balığı

Karabiber

Tuz

Beşamel sosu için

2,5 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

2,5 su bardağı süt

Muskat rendesi

Karabiber

Tuz

Tarif: Bir tavanın içerisine yağı ince ince doğranmış olan kuru soğanları ve sarımsakları ekleyip kavurun. Ardından salçayı da ekleyip kavurmaya devam edin. Sonra kabukları soyulmuş ve küp küp doğranmış olan domatesleri ekleyin ve suyunu salana kadar pişirin. Suyunu salınca suyu ve Ton balığını ekleyip karıştırın. Tuzunu karabiberini de ekleyip 4-5 dakika pişmeye bırakın. Ardından beşamel sos için bir sos tenceresine unu ve tereyağını ekleyip un kokusu gidene kadar kavurun. Ardından sütü ekleyip kıvam alana dek devamlı karıştırın. Kıvam alınca baharatlarını da ekleyip ocaktan alın. Bir fırın kabına biraz beşamel sos sonra lazanya sonra tekrar beşamel sos ve ardından balıklı harcı ekleyip az miktarda peynir ekleyin. Tüm malzemeler bitene dek aynı işlemleri uygulayın. Son kata beşamel sos ve bolca peynir ekleyip 180 derecelik fırında üzerine kızarana kadar pişirip servis edebilirsiniz.

SAN SEBASTIAN CHEESECAKE

Malzemeler

6 adet yumurta

2 su bardağı toz şeker

2,5 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

1 kg 100 gram taze peynir

2 paket krema (200ml)

Tarif: Bir kap içerisinde ilk olarak yumurta ve şekeri karıştırın. Ardından elenmiş unu ve diğer malzemeleri ekleyip tüm malzemeler karışana dek çırpın. Tüm malzemeler iyice karıştıktan sonra her yerini yağlı kağıt ile kapladığınız kelepçeli fırın kabına dökün. Eğer karışımınız da topaklıklar olursa mutlaka süzgeçten geçirin. Önceden ısıtılmış fırında 220 derecelik fırında 30 dakika kadar pişirin. Pişen cheescake fırından çıkarıp soğutmaya bırakın. Soğuyunca buzdolabında bir gece bekletip servis edebilirsiniz. Bir gece bekletmek istemiyorsanız eğer 4-5 saat buzdolabında da dinlendirip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…