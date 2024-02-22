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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Toni Kroos Almanya Milli Takım'nda - Futbol Haberleri

        Toni Kroos Almanya Milli Takım'nda

        İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Toni Kroos, Almanya Milli Takımı'na geri döneceğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 17:53 Güncelleme: 22.02.2024 - 17:53
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        Toni Kroos Almanya Milli Takım'nda
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        Kroos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mart ayından itibaren tekrar Almanya için oynayacağım." ifadesini kullandı.

        34 yaşındaki orta saha oyuncusu, Temmuz 2021'de milli takımı bırakmıştı.

        Almanya Milli Takımı'nda 106 maça çıkan Kroos, 17 kez rakip ağları sarsmıştı.

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