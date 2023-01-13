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Haberler Sağlık Tonsilit Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Tonsilit Hastalığı Belirtileri Nelerdir ve Tedavisi Nasıl Olur?
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Tonsilit nedir, neden olur ve nasıl geçer? Tonsilit belirtileri ve tedavisi

Tonsilit diğer ismiyle aslında bademcik iltihabını ifade etmektedir. Bir bakıma bu bademcik iltihabının tıptaki dilidir. Bazen bademciklerin teki veya ikisi birden iltihaplanabilir. Bu durum tonsilit olarak isimlendirilmektedir. Bu durum çoğunlukla virüslerin ağız yoluyla bademciklere ulaşmasıyla oluşmaktadır. Ağızdan giren bakteriler bademciklerin iltihaplanmasına yol açabilmektedir. Tonsilit hastalığının tedavi edilebilmesi için hızlıca fark edilmesi önemlidir.

Tonsilit Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Tonsilit Hastalığı Belirtileri Nelerdir ve Tedavisi Nasıl Olur?
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Uzman doktorlar tonsiliti kolaylıkla anlayabildiği bir hastalıktır. Ancak doğru tanının koyulması hızlı bir şekilde tedaviye geçilmesi açısından oldukça önemlidir. Tonsilit hastalığında en fazla dikkati çeken semptomlar bademciklerin şişkinliği, boğazların ağrıması, yutkunma güçlüğü, ateşin yükselmesi ve boyundaki lenflerin şişmesi ve hassaslaşması şeklindedir. Bu içeriğimizde sizler için tonsilit nedir, neden olur ve nasıl geçer, tonsilir belirtileri ve tedavisi ile ilgili ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte tonsilit ile ilgili merak edilenler…

Tonsilit Nedir?

Toplumda tonsilit ismi çok fazla bilinmez. En yalın haliyle tonsilit aslında bademciklerde ki iltihaplanmalıdır. Halk arasında hemen herkes bademcik iltihaplanmasını bilir. Fakat tonsilit bunun tıptaki ismidir. Her yaştan kişide bademcikler iltihaplanabilir. Ancak tonsilitin özellikle çocuk hastalığı olduğu düşünülmektedir. Çünkü bağışıklık sistemi hareketli olan çocuklar dışarıdan bir virüs ya da enfeksiyon aldıklarında ilk olarak ağızdan almaktadır. Ağızdan alınan enfeksiyona karşı bağışıklık sisteminin savunması bademcikler vasıtasıyla olmaktadır. Ayrıca virüs lenfleri de etkiler. Hepsine birden tonsilit denmektedir.

Tonsilit Neden Olur?

Tonsilit neden olur diye pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Tonsilit kişiyi ağız yoluyla etkileyen virüsler yüzünden olmaktadır. Çünkü ağızdan bademciklere ulaşan virüsler orada bağışıklık sisteminin savaşması nedeniyle enfeksiyona yol açar. Bu enfeksiyon da lenfleri etkiler çünkü bütün vücut bir araya gelip vücuda saldıran virüsü vücuttan atmak için savaşır. Uzmanlar tonsilite neden olan bakteri türünün “Streptococcus pyogenes” olduğunu söylemektedir. Ancak bunun dışında çeşitli bakteri türleri de tonsilite neden olabilir. Bu durum kişinin bağışıklık sistemiyle ilgilidir.

Tonsilit Nasıl Geçer?

Tonsilit çoğunlukla çocukları ve gençleri etkileyen bir bademcik enfeksiyonudur. Aslında hayati ya da çok ciddi bir hastalık olmasa da yine de yapılması gerekenler vardır. Bunlardan ilki kişinin istirahat etmesidir. İstirahat tonsilitin hızlı geçmesi için çok önemlidir. Bağışıklık sistemi hastalığı olan tonsilit kişinin dinlenmesiyle hafifler ve kısa sürede geçer. İstirahatin yanı sıra tonsilit boğazlar ve bademciği etkilediği için boğazın rahatlatılması çok önemlidir. Tuzlu su gargarası bademciklere ve boğazlara çok iyi gelmektedir. Bu gargarayı yaparken suyun ılık olması önemlidir. Tuz boğazları hafif yakabilir ama bu sayede bölgeye rahatlık vermektedir. Diğer yandan ılık bitki çayları da boğazları rahatlatacağından tonsilit için tavsiye edilmektedir. Tabi ki bütün bunların yanında uzman doktorun reçete edeceği ilaçlar hastalığın geçmesine yardımcı olacaktır.

Tonsilit Bulaşıcı Mı?

Tonsilit bulaşıcı mı diye korkuyla merak edilmektedir çünkü bu hastalık maalesef bulaşıcıdır. Havadaki damlacıklar ya da kişiler arasında temas yüzünden tonsilit bulaşmaktadır. Toplu ortamlarda hapşırma ya da öksürme esnasında çıkan damlacıklar tonsiliti bulaştırır.

Tonsilit Belirtileri

Tonsilit belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

  • Yutkunma esnasında zorlanma,
  • Ateşin yükselmesi
  • Bademcikleri kızarması ve şişmesi,
  • Bademciklerin üstünde sarı ya da beyaz iltihapların görünmesi
  • Boğazda ağrı
  • Boğazın kaşınması,
  • Titremeyle beraber yutkunurken boğazların ağrımasıdır.

Tonsilit Tedavisi

Tonsilit tedavisi için çoğunlukla bölgedeki bakteri ve enfeksiyonların öldürülmesi için doktorlar tarafından antibiyotik reçete edilmektedir. Bunun yanı sıra kişi yeteri kadar sıvı takviyesi yapmalı, yatak istirahatine dikkat etmeli, boğazının temiz olması için gargara yapmalıdır. Ağrı ve ateş için de ağrı kesici ateş düşürücüler yardımcı olmaktadır.

Tonsilit İlaçsız Geçer Mi?

Tonsilit ilaçsız geçer mi diye merak edenlere ilaçsız geçebileceğini ancak enfeksiyonun ilerlemesi durumunda mutlaka antibiyotik kullanılmasının gerektiğini söyleyebiliriz. Özellikle gargara ve istirahat da iyileşmeye yardımcı olmaktadır.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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