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Toplam kredi stoku şubat sonunda 3,8 trilyon lira oldu

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artarak 3 trilyon 775 milyar liraya çıktı. TBB Risk Merkezi verilerine göre, şubat sonu itibarıyla bankalar 3 trilyon 655 milyar liralık, finansal kiralama şirketleri 56 milyar liralık, finansman şirketleri 34 milyar liralık ve faktoring şirketleri 30 milyar liralık nakdi kredi kullandırdı. Şubatta protesto edilen toplam 28 bin adet senedin parasal tutarı 843 milyon lira olurken, adet ve tutar bazında sırasıyla yıllık yüzde 45 ve yüzde 30 düşüş görüldü.  Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı ocak-şubat döneminde yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yıllık yüzde 47 gerileyerek 132 bin kişi oldu

Toplam kredi stoku şubat sonunda 3,8 trilyon lira oldu
AA

TBB Risk Merkezi şubat ayı bültenine göre, şubatta bankalar 3 trilyon 655 milyar liralık, finansal kiralama şirketleri 56 milyar liralık, finansman şirketleri 34 milyar liralık ve faktoring şirketleri 30 milyar liralık nakdi kredi kullandırdı. Böylece toplam kredi stoku 3 trilyon 775 milyar lira oldu.

Bu dönemde, tasfiye olunacak alacaklar 177 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Tasfiye olunacak alacakların 169 milyar lirası bankalara, 4,7 milyar lirası finansal kiralama şirketlerine, 1,9 milyar lirası faktoring şirketlerine ve 1,5 milyar lirası da finansman şirketlerine ait oldu.

Tasfiye olacak alacakların toplam kredilere oranı şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre 1,4 puan azalarak yüzde 4,5 düzeyinde gerçekleşti.

TİCARİ KREDİLER 3 TRİLYON LİRAYA YAKLAŞTI

Ticari krediler şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 2 trilyon 895 milyar liraya yükseldi. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 77 düzeyinde gerçekleşti.

Krediler içinde imalat sanayii yüzde 28'le en yüksek paya sahip olurken, toptan ve perakende ticaret ile inşaat sektörlerinin payı da yüzde 10'un üzerinde gerçekleşti.

Bu dönemde tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek sektör yüzde 10,1 ile inşaat oldu. Bu sektörü yüzde 6,55 ile enerji, yüzde 5,9 ile turizm takip etti.

BİREYSEL KREDİLER 881 MİLYAR LİRA OLDU

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler şubatta yüzde 36 artarak 881 milyar lira oldu. Bireysel kredilerin yüzde 46'sını ihtiyaç kredileri, yüzde 32'sini konut kredileri, yüzde 17'sini kredi kartları ve yüzde 5'ini taşıt kredileri oluşturdu.

Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,4 puan düşerek yüzde 2,3'e geriledi.

Aynı dönemde, bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2,3 milyon kişi artarak 34,4 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 25,6 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

76 BİN KİŞİ İLK DEFA İHTİYAÇ KREDİSİ KULLANDI

Şubatta 153 bin kişi kredi kartını, 76 bin kişi ihtiyaç kredisini ilk kez kullanırken, konut kredisi kullanan kişi sayısı 11 bin oldu. Bu dönemde 85 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı.

Bu yılın şubat sonu itibarıyla İstanbul'da 273 milyar liralık, Ankara'da 84 milyar liralık ve İzmir'de 59 milyar liralık bireysel kredi bulunuyor. Şırnak, yüzde 64'le son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise Ankara, İzmir, Tekirdağ şeklinde sıralandı.

PROTESTO EDİLEN SENET SAYISI VE TUTARI GERİLEDİ

TBB Risk Merkezi'nin protestolu senetler bültenine göre de şubatta protesto edilen toplam 28 bin adet senedin parasal tutarı 843 milyon TL oldu.

Protesto edilen senet adedi şubatta yıllık yüzde 45 ve tutarı yüzde 30 azaldı. Söz konusu verilere aylık bazda bakıldığında ise senet adedinin yüzde 30, senet tutarının yüzde 48 gerilediği görüldü.

Bu yılın ilk iki ayında, protesto edilen toplam 67 bin adet senedin tutarı da 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, senet adedi yıllık yüzde 40, tutarı yüzde 7 geriledi.

Ocak-şubat döneminde adet olarak en fazla senedin protesto edildiği iller İstanbul, Ankara, Konya, İzmir ve Bursa şeklinde sıralandı. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 51'ini İstanbul'dakiler oluştururken, bunu yüzde 9,1'le Ankara, yüzde 3,3'le Antalya, yüzde 3,2'yle İzmir ve yüzde 2,9'la Konya izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Ardahan ve Siirt olarak kayıtlara geçti.

YASAL TAKİBE İNTİKAL ETMİŞ KİŞİ SAYISI AZALDI

TBB Risk Merkezi'nin negatif nitelikli bireysel kredi ve kredi kartı bültenine göre ise ocak-şubat döneminde bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47 gerileyerek 132 bin kişi oldu.

Bu gelişmede, yapılandırma ve öteleme faaliyetlerinin yanında takip sürelerinin 180 güne çıkarılması etkili oldu.

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 azalarak 76 bin kişiye indi. Aynı dönemde, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise yüzde 47 azalarak 75 bin kişiye geriledi.

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