29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yurt genelinde büyük bir coşku ve heyecan ile kutlanıyor. 81 ilde de çeşitli etkinlik ve konserler düzenlenirken Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere toplu taşımanın durumu da merak konusu oldu. Etkinliklere katılmayı düşünenlere, "Ankara, İzmir ve İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?" sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili Resmi Gazete'de karar yayımlanırken belediye başkanları tarafından da açıklama yapıldı. İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşımanın durumu...
Toplu taşıma bugün ücretsiz mi? Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 81 ilde çeşitli etkinlikler ve kutlamalar düzenleniyor. Etkinlikler nedeniyle yollar da trafiğe kapatılırken toplu taşımada yoğunluk yaşanıyor. Bu doğrultuda, en çok merak edilen sorulardan birisi de "29 Ekim'de bugün toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusu olarak öne çıkıyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray gibi toplu taşıma araçlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmenin ardından "İstanbul, Ankara İzmir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda otobüs, metro, marmaray, metrobüs ve tramvay bedava mı?" araştırmaları hız kazandı. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma tarifesine ilişkin detaylar...
KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz olacak. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı;
“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, 29 Ekim 2023 Pazar günü Başkentray, Marmaray, IZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden yararlanacak olanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. Bu Karar hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”
29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümünde İstanbul, Ankara ve İzmir’de raylı sistemle yapılan taşıma taşıma ücretsiz olacak.
Vatandaşlar 29 Ekim Pazar günü Marmaray, Başkentray, İZBAN ve Gayrettep-İstanbul Havalimanı Metro seferleri bedava olarak gerçekleştirebilecek.