Toplu ulaşım 15 Temmuz'da ücretsiz olacak
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu taşıma ücretsiz olacak
Giriş: 09.07.2024 - 01:25 Güncelleme: 09.07.2024 - 01:28
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.
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