Toplum Bilimleri Kurulu nedir? sorusu, Bakan Koca'nın bugünkü açıklamalarının ardından gündeme geldi. Koronavirüs tedbirlerinin görüşüldüğü ve önemli tavsiye kararlarının alındığı Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Toplum Bilimleri Kurulu'nun oluşturulduğunu açıkladı. Detaylar haberimizde...

TOPLUM BİLİMLERİ KURULU NEDİR?

"Toplum olarak hastalığa karşı daha iyi organize olabilmek için farklı ihtiyaçlar ortaya çıktı. Bu amaçlar Toplum Bilimleri Kurulu adını verdiğimiz yeni bir kurul oluşturduk. Kurul toplumsal öneriler getirecek. Toplum olarak, aile, bireyler olarak nelerden kaçınmamız gerektiği teklifler oluşturacak. İlk toplantısını önümüzdeki günlerde yapacak olan Toplum Bilimleri Kurulu'nun hayırlı olmasını diliyorum." sözleriyle duyurdu.

Bakan Koca sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönemde yeni bir atama sürecini başlattık. ÖSYM üzerinden KPSS ile alınmak üzere. Önümüzdeki birkaç gün içinde sonuçlanmış olacak. Toplum Bilimleri Kurulu özellikle psikolog, sosyolog, din psikolojisi, din sosyolojisi, istatistik gibi alanlarda yetkin kişilerden oluşacak. Biri daha çok sağlık bilim kurulu gibi burası daha çok toplumu ilgilendiren bir komisyon olacak."