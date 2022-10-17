Sahte doktorluğa soyunanlar! Oran yüzde 77.3 0:00 / 0:00

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Türkiye’de tedavinin en önemli yapı taşlarından olan ilaç kullanımlarıyla ilgili yapılan araştırmalar kaygı uyandıran ve şaşırtan sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Şaşırtıcı sonuçlar sadece genel kullanımla ilgili olmayıp hastalık yükünü en fazla taşıyan yaşlı grubunu tehdit eden davranış kalıplarına da dikkat çekiyor. Aşağıda Türkiye’de ilaç kullanım alışkanlıklarına yönelik 3 farklı araştırmanın çarpıcı sonuçları yer alıyor.

DOKTOR TAVSİYESİ OLMADAN İLAÇ KULLANANLAR YÜZDE 77.3

Türkiye’de toplumu oluşturan bireylerin yüzde 77.3’ü doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanıyor. Yüzde 26.2’si ilaç dozlarını doktora danışmadan artırıp azaltıyor. Yüzde 84.4’ü doktorun önerdiği ilaç saatlerine uyarken, yüzde 77.3’ü ise kullanmaları gereken ilaçlarını doktorun önerdiği süreden önce bırakıyor.

Araştırmaya katılanların akraba, arkadaş, komşu tavsiyesine göre ilaç kullanım oranının yüzde 66 olduğu belirtiliyor.

İLAÇ ALIRKEN AKRABAYA VE ARKADAŞA DANIŞILIYOR

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası'nın ilacın satın alınması ve kullanılmasıyla ilgili araştırmasının sonuçlarına göre ülkemizde halkın 1/5’i ilacı reçetesiz alıyor. İlaç satın alma eğilimini belirleyenlerin arkadaş, akraba, eczacı – kalfa önerisi ya da kişisel deneyim olduğu belirtiliyor.

YAŞLILARIN YÜZDE 21’İ KENDİ İSTEKLERİNE GÖRE İLAÇ ALIYOR

Türkiye’de doktor kontrolü olmadan ve reçetesiz ilaç kullanımı özel hasta gruplarında da sık görülüyor. Yapılan bir çalışma, yaşlıların ilaç alımlarında yüzde 52.62’sının doktor, yüzde 21. 1’inin kendi isteği, yüzde 13. 2’sinin arkadaş, yüzde 7. 9’unun eczacı, yüzde 5. 2’sinin ise komşu önerisiyle hareket ettiğini gösteriyor.

Referanslar:

1. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2016, 3(3), 44-55.

2. STED, 2004, cilt 13, sayı 12, 451.

3. IGUSABDER, 11 (2020): 279-290.