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Haberler Biyografi Toprak Razgatlıoğlu, Barselona'da yapılan testlerin en hızlısı
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Toprak Razgatlıoğlu, Barselona'da yapılan testlerin en hızlısı oldu

Geçen yılın dünya superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sezon öncesi Barselona'da gerçekleştirilen testlerde en hızlı tur süresini yaptı.

Toprak Razgatlıoğlu, Barselona'da yapılan testlerin en hızlısı

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın yeni sezonu için yoğun bir şekilde hazırlanıyor.

Pata Yamaha Brixx takımı ile Barselona Pisti'nde iki gün süren resmi testte Toprak Razgatlıoğlu, en hızlı tur süresini kaydetti. Yeni motor numarası "1" ile pistte 133 tur atan başarılı sporcu, 1.40.571'lik derecesiyle ile testin en iyi zamanını yaptı.

Milli motosikletçi, takımı Yamaha Motor Avrupa'nın araştırma ve geliştirme mühendisleri ile 2022 sezonu için elektronik ve mekanik güncellemeleri tamamlama üzerine çalıştı.

Takım, iki günlük test boyunca hem kuru hem de ıslak koşullarda ilerleme kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toprak Razgatlıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Testin ilk günü benim için kolay bir gün değildi. Çünkü düzeni bulmaya çalıştık ama duygu pek iyi değildi. Ancak ikinci günün sabahı başlangıç ​​çok olumluydu çünkü iyi bir kurulum bulduk ve sorunu gördük. Ayrıca benim için çok iyi bir tur zamanıydı. Daha sonra Pirelli'nin yeni lastiğini de denedik ama sonra yağmur başladı. Yeni elektroniği ıslak durumda da deneyebilirdik, burada da çok iyi çalışıyordu. Ayrıca elektronik ile kurulumu yeniden geliştiriyoruz. Çok mutluyum. Bu iyi bir duygu ve yarışmaya hazır görünüyor. Ancak Aragon Pisti'nde yeni kurulum ve yeni parçalar deneyeceğimiz bir testimiz daha olacak."

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