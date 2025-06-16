Toprak Razgatlıoğlu: MotoGP en büyük hayalimdi

Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın 6. ayağının 2. ana yarışını da kazanarak 3'te 3 yaptı.

Milli motosikletçi, bu başarısının ardından HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir hafta sonuydu, ilk yarış biraz zorlandık. Superpole'de zaten Bulega kaza yaptı, bizim için en rahat yarıştı. Birinci olmam yetiyordu. Son yarış en önemlisiydi... Son yarışta da birinci olmamız gerekiyordu ve Ducati'yi kendi evinde yenmemiz gerekiyordu. İlk turlarda genelde lastiği korurum, gazlayan biri değilim. Ama artık lastikler de farklı olduğu için korumama gerek kalmadı ve ilk turda 800 salise fark açtık. Bu çok güzel bir şeydi, Bulega'dan kopmuş oldum ve rahat bir şekilde motorumu sürdüm. 58-59 derecelik asfalt sıcaklığında inanılmaz bir derece yaptık.

"İSTİKLAL MARŞI'MIZI OKUTTUK"

Son yarışta istediğimiz gibi bir ayar yakaladık. Mutluyum, İstiklal Marşı'nı 2 defa okuttuk ve Türk Bayrağı'nı dalgalattık. Buranın atmosferi bambaşka. İtalyanlar ve İspanyollar bizleri çok seviyor. Güzel bir hafta sonuydu ve bunu değerlendirdik. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. 3'te 3 yaptık.

"EN BÜYÜK HAYALİMDİ"

11 yıl sonra Superbike'tan ayrılıyoruz. En büyük hayalimize kavuştuk. İlk senem çok zorlu olacak. MotoGP'de bir şeyler kanıtlamam gerekiyor. MotoGP'de en büyük hayalimiz dünya şampiyonluğu.