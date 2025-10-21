Toprak Razgatlıoğlu'ndan HT Spor'a özel açıklamalar: Bulega'nın hatasını anlaması yeterli!

Dünya Superbike Şampiyonası'nda genel klasmanda lider durumda bulunan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, organizasyonun son etabı olan İspanya'da şampiyonluğunu ilan etti.

3. Dünya şampiyonluğunu kazanan Toprak, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan yarış pistinde HT Spor'dan Uğur Yapıcı'nın sorularını yanıtladı.

İşte Toprak Razgatlıoğlu'nun açıklamaları:

"Çok stresli bir sezondu diyebilirim çünkü çok iyi başlangıç yapamadık geçen sezon tabi şampiyonlukla bitirdik ama bu sezon sorunlarımız vardı. Ne zaman kendi işime odaklanmaya başladım o zaman her şey düzeldi. 13 yarış üst üste kazanmaya başladık. 14 olmadı rekor kırmaya çalıştık ama olmadı ama 21 defa birinci olduk. Bu ne demek 21 defa İstiklak Marşı'nı okuttuk demek dünyaya neredeyse İstiklal Marşı'nı ezberleteceğiz. Son yarış gibi stres hiçbir zaman yaşamadım çünkü özellikle son gün her şey daha farklıydı. Sabahki yarışta ilk 7'de bile bitirsek şampiyonluğumuzu ilan edecektik ama rakibimizin yüzünden yarış dışı kaldık ve o yüzden de şampiyonluk son yarışa kaldı. Bu biraz stresliydi çünkü motorun herhangi bir arıza yapması durumunda yarış dışı kalacaktım. Herkes inanılmaz heyecanlı bir şekilde yarışı bekledi ama sonucunda podyumda bitirdik.

2025 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, HT Spor muhabiri @uguryapiici'nın sorularını yanıtladı.



"BULEGA'NIN HATASINI ANLAMASI YETERLİ" "Şunu rahatça anlatabilirim kimse o durumda öyle bir şey yaşamak istemez. Kötü bir rakibiz olsa sizi düşürüp de şampiyon olmak isteyeceğini zannetmiyorum. Bulega da o karakterde bir insan değil. Arkadaş olduğumuz için öyle bir insan olmadığını biliyorum. Hata yaptı ve hatasını çok iyi biliyor hatasını anlatıp, bilip özür dilemesi bizim için yeterliydi. Aramızda herhangi bir kırgınlık söz konusu değil. Kendisini tebrik ettiö, sarıldım bunun böyle olması gerekiyordu." 📌Yarış bittikten sonra baştan sona izledin mi, yoksa 'bitti' dedin mi?



Toprak Razgatlıoğlu: Yarışı tekrar izleyecek fırsatım olmadı. Şampiyon olduktan sonra akşam 7'den sonra pistten çıkabildim, Türkiye'ye geldim yine fırsat bulamadım. Önemli olan şampiyon olmaktı ve onu… "2021 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU ÇOK ÖZELDİ" "2015 yılında Avrupa Şampiyonu olduğumda, aynı takımdaydım zaten ama Kenan ağabeyim Dünya Şampiyonası'nda yarışıyordu. 2016 yılında da Kenan ağabeyim ile Dünya Şampiyonası'nda yarışmak istiyordum ama bana başka bir yol çizdi. O yolu çizdiğinde tabii ki de takip etmek zorundaydım ama içimdeki o hissiyat onunla beraber olmaktı. Ama ne zaman dünya şampiyonluğunu ilan ettim, o çizdiği yolu daha iyi anladım. 2021 Dünya Şampiyonluğu benim için çok özeldi, ilkler her zaman unutulmaz. 2021 Dünya Şampiyonluğu benim için çok özeldi, babamı kaybettikten sonra o şampiyonluğa çok ihtiyacım vardı. Çünkü babamın hayali benim bir gün dünya şampiyonu olduğumu görmekti. O yüzden benim için çok önemliydi. 2024 şampiyonluğu da çok özel sebebi Kenan ağabeyimle birlikte bu kararı aldığımızda herkes bizi eleştirdi, kimse takıma, motosiklete inanmıyordu ve orada kariyerimizin biteceğine inanıyordu ve inanılmaz bir hikaye yazdık 2024 yılında. O hikaye bizim yolumuzu daha fazla açtı. Hayalini bile kurmadığımız bir şeylere ulaştırıyor bizi belki çünkü o şampiyonluk bizim MotoGP kapımızı açtı. 2025 yani bu sezon çok iyi başlamadık ama çok iyi sonlandırdık ve baya bir stresli yıldı. Çok güzel ilerliyoruz. Adım adım gittikçe başarıya daha tatlı ulaşıyorsun. Bir yandan sıçramak bazen güzel olmuyor, düşebiliyorsun"