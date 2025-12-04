Kamuoyunun gündeminde yer alan Torba Yasa'nın ne zaman yürürlüğe gireceği merak ediliyor. Yeni yasa teklifinde kira gelirlerine vergi düzeni, araç satışlarında noter harcı, gayrimenkulde beyan zorunluluğu gibi maddeler yer alıyor. Peki, Torba Yasa ne zaman yürürlüğe girecek? Torba Yasa'da neler var? İşte tüm detaylarıyla Torba Yasa

TORBA YASA NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklifin Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

ENFLASYON MUHASEBESİ YOK

Ekonomi yönetimi ve iş dünyası tarafından yakından izlenen enflasyon düzeltmesi konusunun, torba teklife dahil edilmemesi dikkat çekti. AK Parti Grubu içinde yapılan değerlendirmelerde, bazı şirketlerin uygulamayı suistimal ettiği ve ciddi vergi kaybına yol açtığı yönündeki tespitler öne çıktı.

Bu nedenle teklif metninde, enflasyon muhasebesine ilişkin bir düzenleme yer almaması kararlaştırıldı. Kulislerde, şu aşamada “erteleme olmasın, uygulama devam etsin” yaklaşımının ağırlık kazandığı ifade ediliyor.

REKLAM

Buna karşın, özellikle sanayi ve hizmet sektörlerinden gelen erteleme talepleri sürüyor.

İş dünyası temsilcileri, yüksek enflasyon dönemlerinde mali tabloların gerçeği yansıtmadığını, “kâğıt üzerinde kâr” görünen firmaların vergi yüküyle karşılaştığını belirtiyor.

Hükümetin bu talep karşısında tutum değiştirip değiştirmeyeceği görüşmeleri esnasında netleşecek.Bir değişiklik olursa düzenleme önergeyle Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, aksi halde Genel Kurul aşamasında gündeme gelebilecek. KİRA GELİRLERİNE YENİ VERGİ DÜZENİ Teklifin en dikkat çeken bölümlerinden biri, mesken kira gelirlerindeki istisnanın daraltılması. Mevcut durumda 47 bin TL’ye kadar kira geliri vergiden muafken, yeni düzenlemeyle bu istisnadan yalnızca emekli, dul, yetim veya malul aylığı alanlar yararlanabilecek. Düzenlemenin, istisnadan yararlanan mükellef sayısını 1,9 milyondan 500 binin altına düşürmesi ve 2027 itibarıyla 22 milyar TL ek gelir sağlaması öngörülüyor. REKLAM KREDİ FAİZİ GİDERİNE SINIR Kiraya verilen konutlar için kullanılan kredilerin faizlerinin gider olarak yazılması uygulaması kaldırılıyor. Amaç, kredili ve kredisiz gayrimenkul sahipleri arasında vergi adaletini sağlamak ve konut yatırımlarının vergi avantajına dayalı şekilde yönlendirilmesini önlemek. Düzenlemenin 2026 yılı itibarıyla 1,6 milyar TL gelir etkisi oluşturması bekleniyor. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ 4’E ÇIKIYOR Gelir vergisi mükellefleri için 4. geçici vergi beyannamesi yeniden getiriliyor.

Bu adımla kazançlar yıl içinde daha dengeli şekilde beyan edilecek. Uygulamanın 2 milyar TL damga vergisi geliri sağlaması öngörülüyor. GAYRİMENKULDE GERÇEK BEYAN ZORUNLULUĞU Tapu işlemlerinde eksik bedel beyanı yapanlara uygulanan vergi ziyaı cezası %25’ten bir kata çıkarılıyor. Amaç, gayrimenkul piyasasında kayıt dışılığı azaltmak ve satış işlemlerinin gerçek bedel üzerinden yapılmasını sağlamak. REKLAM ARAÇ SATIŞLARINA NOTER HARCI Sıfır ve ikinci el araç satışlarından artık nispi noter harcı alınacak. 2024 yılında yaklaşık 10 milyon araç satışı gerçekleştiği dikkate alındığında, bu düzenlemenin 13 milyar TL civarında gelir yaratması bekleniyor. RUHSATLARA YILLIK HARÇ UYGULAMASI Kuyumcular, özel sağlık kuruluşları, veteriner klinikleri, ikinci el araç ve taşınmaz ticareti yapan işletmeler artık yıllık harç ödeyecek. Harç tutarları 10 bin ile 50 bin TL arasında değişirken, büyükşehirlerde bu tutarlar bir kat artırımlı uygulanacak. Yıllık 4,5 milyar TL ek gelir hedefleniyor. SOSYAL GÜVENLİKTE YÜK ARTIYOR Borçlanma ve ihya oranları %32’den %45’e, prime esas kazanç üst sınırı ise asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılıyor.