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        Haberler Spor Futbol İtalya Torino: 0 - Inter: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Torino: 0 - Inter: 2 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 36. haftasında Inter, deplasmanda Torino'yu 2-0 mağlup etti. Nicola Zalewski ile Kritjan Asllani'nin golleriyle galibiyete ulaşan Inter, puanını 77'ye yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Torino ise haftayı 44 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 23:08 Güncelleme: 11.05.2025 - 23:08
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        Inter deplasmanda hata yapmadı!
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        İtalya Serie A'nın 36. haftasında Inter, deplasmanda Torino'ya konuk oldu. Olimpico'da oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Inter oldu.

        Inter'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Nicola Zalewski ve 49. dakikada penatıdan Kristjan Asllani attı.

        Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yedek başladığı maçta 62. dakikada oyuna dahil oldu.

        Bu sonucun ardından Inter, 77 puana yükseldi ve şampiyonluk yarışında hata yapmadı. Torino, 44 puanda kaldı.

        Ligin gelecek haftasında Inter, sahasında Lazio'yu konuk edecek. Torino, Lecce deplasmanına gidecek.

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