Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Torino: 2 - Milan: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Torino: 2 - Milan: 3 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 14. haftasında Milan, deplasmanda Torino'yu 3-2 mağlup etti. Christian Pulisic (2) ve Adrien Rabiot'un golleriyle 2-0'dan geri dönen ve puanını 31'e çıkaran Milan, zirvedeki yerini korudu. Torino ise haftayı 14 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 01:02 Güncelleme: 09.12.2025 - 01:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milan, 2-0'dan geri döndü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milan, İtalya Serie A'nın 14. haftasında Torino'ya konuk oldu. Olimpico Grande Torino Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Milan oldu.

        Milan'a 2-0 geriye düşmesine rağmen galibiyeti getiren golleri 24'te Adrien Rabiot ile 67 ve 77. dakikalarda Christian Pulusic attı.

        REKLAM

        Torino'nun gollerini ise, 10.dakikada penaltıdan Nikola Vlasic ile 17. dakikada Duvan Zapata kaydetti.

        Massimiliano Allegri yönetimindeki Milan, ligdeki yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı.

        Marco Baroni yönetimindeki Torino'nun ligde galibiyet hasreti ise, 6 maça çıktı.

        Bu sonucun ardından Milan, puanını 31'e yükselterek haftayı liderlik koltuğunda kapattı. Torino, 14 puanda kaldı.

        İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Milan, Sassuolo'yu ağırlayacak. Torino, Cremonese'yi konuk edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Macron: Ukrayna bizim desteğimize güvenebilir
        Macron: Ukrayna bizim desteğimize güvenebilir
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        "Kocam tarafından darp edildim"
        "Kocam tarafından darp edildim"
        Göle ateş açtı yakalandı
        Göle ateş açtı yakalandı
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel