Torino: 2 - Milan: 3 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 14. haftasında Milan, deplasmanda Torino'yu 3-2 mağlup etti. Christian Pulisic (2) ve Adrien Rabiot'un golleriyle 2-0'dan geri dönen ve puanını 31'e çıkaran Milan, zirvedeki yerini korudu. Torino ise haftayı 14 puanla tamamladı.
Milan, İtalya Serie A'nın 14. haftasında Torino'ya konuk oldu. Olimpico Grande Torino Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Milan oldu.
Milan'a 2-0 geriye düşmesine rağmen galibiyeti getiren golleri 24'te Adrien Rabiot ile 67 ve 77. dakikalarda Christian Pulusic attı.
Torino'nun gollerini ise, 10.dakikada penaltıdan Nikola Vlasic ile 17. dakikada Duvan Zapata kaydetti.
Massimiliano Allegri yönetimindeki Milan, ligdeki yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı.
Marco Baroni yönetimindeki Torino'nun ligde galibiyet hasreti ise, 6 maça çıktı.
Bu sonucun ardından Milan, puanını 31'e yükselterek haftayı liderlik koltuğunda kapattı. Torino, 14 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Milan, Sassuolo'yu ağırlayacak. Torino, Cremonese'yi konuk edecek.