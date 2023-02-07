Tornavidalı gaspçıyı öldüren Enes'e ceza verilmedi

Aysu, kendisine olumsuz cevap veren Kör'e "Seni burada öldürürüm. Kimse bulamaz" diyerek, tornavidayı karnına dayayıp, boğazını sıktı. Bu sırada cebindeki bıçağı çıkaran Kör, Aysu'yu yaralayıp, yakındaki evine geri döndü. Kör, daha sonra olayı anlattığı ağabeyiyle Aysu'nun bulunduğu yere gitti.

HASTANEDE YAŞAMINI YAŞAMINI YİTİRDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne durum bildirildi, Enes Kör ise işe gitti. Birçok suçtan kaydının bulunduğu belirtilen Erkan Aysu, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çalıştığı markette gözaltına alınan Enes Kör ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Enes Kör hakkında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürme" suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kör'ün ailesi, avukat aracılığıyla tutukluluğa itiraz etti.

İtiraz dilekçesinde; olaya evinin penceresinden şahit olan komşu Güzide A.'nın, "Olayın yaşandığı sokakta oturuyorum. Sabah namazımı kıldıktan sonra dışarıdan bir yüksek, bir de alçak ses geldiğini duydum. Alçak ses, 'İmdat' diyordu. Bağrışmalar üzerine birinci kat penceresini açtım. Tanımadığım bir şahıs, Enes'i komşu bahçe duvarına yaslamıştı. Bir eliyle Enes'in boynunu, diğer eliyle de karnını bastırıyordu. Bu arada Enes, sağ elindeki telefonu havaya kaldırmış şekilde kendini savunmaya çalışıyordu. Telefonu alıp, polisi aramak için içeriye girdim. Sonra tekrar cama döndüğümde Enes'in 'Aman Allah'ım' dediğini duydum. Elleri havadaydı. Diğer şahıs, duvara yaslanmış kanlar içinde yerde yatıyordu. Elinde tornavida vardı. Enes de titriyordu. Komşum da Enes aşağıya doğru giderken; şahsın arkasından 'Kardeş, bir dakika baksana' diye seslendiğini duymuş" ifadesi yer aldı.

ENES 37 GÜN SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, tanık ifadesinin yanı sıra olay sırasında Erkan Aysu'nun elindeki tornavida ile üzerinde bulunan bir miktar uyuşturucu ve çakmak gazını da dikkate alarak, 'suçun mahiyeti' ve 'mevcut delil durumu' göz önünde bulundurup, 37 gün cezaevinde kalan Enes Kör'ün tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Savcı ile Erkan Aysu ailesinin avukatı, karara itiraz etti, dosya Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı. Dosyayı inceleyen heyet de 'Tahliye kararı usul ve yasalara uygun verilmiştir' görüşünü bildirip, her iki itirazı da reddetti.