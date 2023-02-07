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Haberler Gündem 3. Sayfa Tornavidalı gaspçıyı öldüren Enes'e ceza verilmedi
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Tornavida ile tehdit eden gaspçıyı öldüren Enes'e ceza verilmedi

Bursa'da kendisini tornavida ile tehdit edip, cep telefonunu isteyen Erkan Aysu'yu bıçakla öldüren tutuksuz sanık Enes Kör'ün yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, "meşru müdafaa" gerekçesiyle sanık Enes Kör'e ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi

Tornavidalı gaspçıyı öldüren Enes'e ceza verilmedi
DHA

Bursa'da, tornavidalı gaspçıyı öldüren gencin yargılandığı davada karar çıktı.

Olay, 3 Ocak 2022'de Yahşibey Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Aysu (31), iddiaya göre, Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Enes Kör'ün (22) çalıştığı süpermarkete giderken yolunu kesip, elindeki tornavidayı göstererek, cep telefonunu istedi.

"SENİ BURADA ÖLDÜRÜRÜM, KİMSE BULAMAZ"

Aysu, kendisine olumsuz cevap veren Kör'e "Seni burada öldürürüm. Kimse bulamaz" diyerek, tornavidayı karnına dayayıp, boğazını sıktı. Bu sırada cebindeki bıçağı çıkaran Kör, Aysu'yu yaralayıp, yakındaki evine geri döndü. Kör, daha sonra olayı anlattığı ağabeyiyle Aysu'nun bulunduğu yere gitti.

HASTANEDE YAŞAMINI YAŞAMINI YİTİRDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne durum bildirildi, Enes Kör ise işe gitti. Birçok suçtan kaydının bulunduğu belirtilen Erkan Aysu, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çalıştığı markette gözaltına alınan Enes Kör ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Enes Kör hakkında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürme" suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kör'ün ailesi, avukat aracılığıyla tutukluluğa itiraz etti.

İtiraz dilekçesinde; olaya evinin penceresinden şahit olan komşu Güzide A.'nın, "Olayın yaşandığı sokakta oturuyorum. Sabah namazımı kıldıktan sonra dışarıdan bir yüksek, bir de alçak ses geldiğini duydum. Alçak ses, 'İmdat' diyordu. Bağrışmalar üzerine birinci kat penceresini açtım. Tanımadığım bir şahıs, Enes'i komşu bahçe duvarına yaslamıştı. Bir eliyle Enes'in boynunu, diğer eliyle de karnını bastırıyordu. Bu arada Enes, sağ elindeki telefonu havaya kaldırmış şekilde kendini savunmaya çalışıyordu. Telefonu alıp, polisi aramak için içeriye girdim. Sonra tekrar cama döndüğümde Enes'in 'Aman Allah'ım' dediğini duydum. Elleri havadaydı. Diğer şahıs, duvara yaslanmış kanlar içinde yerde yatıyordu. Elinde tornavida vardı. Enes de titriyordu. Komşum da Enes aşağıya doğru giderken; şahsın arkasından 'Kardeş, bir dakika baksana' diye seslendiğini duymuş" ifadesi yer aldı.

ENES 37 GÜN SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, tanık ifadesinin yanı sıra olay sırasında Erkan Aysu'nun elindeki tornavida ile üzerinde bulunan bir miktar uyuşturucu ve çakmak gazını da dikkate alarak, 'suçun mahiyeti' ve 'mevcut delil durumu' göz önünde bulundurup, 37 gün cezaevinde kalan Enes Kör'ün tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Savcı ile Erkan Aysu ailesinin avukatı, karara itiraz etti, dosya Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı. Dosyayı inceleyen heyet de 'Tahliye kararı usul ve yasalara uygun verilmiştir' görüşünü bildirip, her iki itirazı da reddetti.

"KORKUTMAK İÇİN BACAĞINA HAMLE YAPTIM"

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 3'üncü duruşmaya; Samsun'dan SEGBİS aracılığı ile katılıp, savunma yapan tutuksuz sanık Enes Kör, "Olay sabahı işe gitmek için evden çıktım. Cep telefonuma baktığım sırada birisi, 'Pişt, buraya gel' diyerek bağırdı. Daha sonra elindeki tornavida ile yanıma gelip, 'Cep telefonunu ver' dedi. Kendisine, 'Bana lazım' deyince, boğazımı sıkıp, tornavidayı karnıma dayadı. Korktum, canım yandı. Ben de yanımda taşıdığım bıçakla kendimi korumak ve onu korkutmak için bacağına hamle yaptım. Yaralanınca yere düştü, üzüldüm. Eve gidip, ağabeyime haber verdim. 'İlgilenin' dedim, geç kaldığım için işe gittim. Bu kişinin öldüğünü daha sonra çalıştığım depoya gelip, beni gözaltına alan polisten öğrendim. Çok üzüldüm" diyerek daha önceki ifadesini tekrar etti.

SAVCI, "HAKSIZ TAHRİK" İLE 18 YIL İSTEDİ

Davanın Bursa 6´ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Enes Kör, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Erkan Aysu'nun ailesi ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayan savcı, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve "haksız tahrik" indirimi uygulanarak 18 yıla kadar hapsini talep etti. Müşteki vekili sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Mütalaayı kabul etmediklerini dile getiren sanık avukatı ise müvekkilinin kendisini korumaya çalıştığını belirterek, meşru müdafaa hükümlerinin uygulanması talebinde bulundu.

MAHKEME HEYETİ OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinin "meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez" hükmü gereğince, oy çokluğuyla Enes Kör'e ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

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