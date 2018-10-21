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Torun hayali kurarken ikiz çocuk sahibi oldular

Antalya'da ziyarete gittikleri çocuk yuvasında bir süre zaman geçirdikleri 5 yaşındaki ikizlerden ayrılırken, "Anne, bizi de götürün" sözlerinden etkilenen Alçı çifti, Elif ve Eylül'ün koruyucu ailesi oldu. Torun sahibi olma hayali kurarken ikiz çocuklara anne baba olan Alçı çifti, yeniden çocuk cıvıltılarıyla dolan evlerinde ikinci baharı yaşıyor. Anne Alçı, "Bana 'anne' diye seslendiklerinde benim için hayat adeta durdu. O dakikadan sonra onları bırakamazdım" dedi

21.10.2018 - 08:02 | Güncelleme: AA

Antalya'da torun sahibi olma hayalini kuran, emekli 63 yaşındaki Osman ve 52 yaşındaki Fatma Alçı çifti, 3 çocuğunu büyütüp yalnızlık hissine kapılınca, çocuklarla vakit geçirmek için bir süre önce yuva ziyaretlerine başladı. Alçı çifti, burada gördükleri ikizler Elif ve Eylül ile bir süre zaman geçirdi. Yuvadan ayrılırken ikizlerin, "Anne, bizi de götürün" sözlerinden etkilenen Alçı çifti, başvuru yaparak ikizlerin koruyucu ailesi oldu.

TORUN BEKLİYORLARDI

AA'da yer alan habere göre torun sahibi olmayı hayal ederken ikiz çocuk sahibi olan Alçı çifti hayata yeniden başladı. İkizleri anaokuluna götüren, onlara özel oda yapan, onlarla sevinip onlarla üzülen Alçı çifti, evlerini yeniden şenlendiren çocuk cıvıltılarıyla ikinci baharı yaşamaya başladı.

İKİZ ÇOCUK HAYALİ VARDI

Anne Fatma, ağabeyi ve ablasının ikiz çocuk sahibi olduğunu, kendisinin de hep "Bizim de ikizlerimiz olsa" hayaliyle yaşadığını söyledi. Alçı, ikizlerin koruyucu ailesi olunca ağabeyi ve ablasına telefon açarak, "Bakın benim de ikizlerim oldu" dediğini vurguladı.

"ONLARIN DA BİZİM DE HAYATIMIZ DEĞİŞTİ"

Çocuklarının evlilik yaşına gelmesine rağmen evlenmediğini anlatan Alçı, "Hep torun hayali kuruyorduk. Torun beklerken ikiz çocuk sahibi olduk. Elif ve Eylül iyi ki de benim kızlarım oldu. Hem onların hem de benim hayatım çok değişti. Onları ilk gördüğümde içime büyük bir sıcaklık gelmişti. Bana 'anne' diye seslendiklerinde benim için hayat adeta durdu. O dakikadan sonra onları bırakamazdım. İkizlerle adeta ikinci baharımızı yaşıyoruz" diye konuştu.

"ONLAR BİZİ GENÇLEŞTİRDİ"

Alçı, ikizlerin ağabeyleri ve ablalarıyla da çok iyi geçindiklerini, ömür boyunca 5 kardeş olarak birbirlerine sahip çıkmalarını dilediğini kaydetti. Osman Alçı ise ikizlerle evlerine mutluluk, neşe geldiğini ifade etti. İkizlerin çok hareketli olduğunu da belirten Alçı, "Bu yaşıma rağmen onlara yetmeye çalışıyorum. Her gün okullarından alıyorum. Parka, denize, sinemaya, yürüyüşe gidiyoruz. Hayatımız çok renklendi. Onlar bizi gençleştirdi" dedi. Alçı, topluma, millete iki güzel yetişmiş birey kazandırmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

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