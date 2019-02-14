TOSFED Başkanvekili Eren Üçlertoprağı başkanlığa adaylığını açıkladı

Göreve geldiği günden bu yana Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED)’na altın bir dönem yaşatan Başkan Serkan Yazıcı, siyaset hayatına girmesiyle görevinden ayrıldığını açıkladı. 2015 yılında yapılan TOSFED Olağanüstü Genel Kurul sonucunda göreve gelen Serkan Yazıcı’nın bu kararının ardından adaylığını açıklayan TOSFED Başkan Vekili Eren Üçlertoprağı mevcut yönetimle birlikte göreve hazır olduklarını belirtti.

2015 yılında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun, 2017 yılında ise Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Dünya Motorsporları Konseyi’ne en genç vekil üye olarak seçilen TOSFED Başkan Vekili Eren Üçlertoprağı şu an görevde olan yönetim kadrosuyla 28 Şubat’ta yapılacak olan seçimde aday olacağını açıklayarak; “Sayın Başkanımız Serkan Yazıcı’nın görevinden ayrılması sonrasında kendisinin de kıymetli destekleriyle aynı yönetim kadrosuyla başkanlığa talip olduk. 3,5 yıldır gerek projelerimizle gerek düzenlediğimiz etkinliklerle Sayın Başkanımız önderliğinde Türkiye’de otomobil sporlarını hak ettiği yere getirme noktasında başarılı çalışmalara imza attık. 2018 yılında tüm dünyanın yakından takip ettiği dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası (WRC)’nın Türkiye ayağını Marmaris’te başarıyla gerçekleştirdik. Bu yıl da 12-15 Eylül tarihlerinde yeniden dünyanın en hızlı pilotlarını WRC kapsamında Marmaris’te ağırlayacağız.” dedi.

“Başkanımız Serkan Yazıcı’nın hayalini kurduğu ve birlikte geliştirdiğimiz projeleri hayata geçirerek yola devam etmek istiyoruz”



Görevinden ayrılan Başkan Serkan Yazıcı ile birlikte geliştirdikleri projeleri 2020 yılında yapılacak Olağanüstü Genel Kurula kadar hayata geçirerek yola devam etmek istediklerinin altını çizen Eren Üçlertoprağı; “Yönetime geldiğimizden bu yana milli sporcularımıza, genç yeteneklere ve TOSFED Yıldızını Arıyor projesine gerçekten çok önem veriyoruz ve bu spora gönül veren gençler için farklı projeler hayata geçiriyoruz. Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil edecek genç yetenekleri bulup onları her anlamda desteklemek en büyük arzumuz. Değerli Başkanımız Serkan Yazıcı’ya da bu yolda bizleri desteklediği için teşekkür ediyoruz. Kendisi gibi kıymetli ve otomobil sporlarına gönül vermiş bir ismin desteğini almak bizler için gurur verici. Yönetimde kalacağımız 1,5 yıllık süre zarfında, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da değerli destekleriyle otomobil sporlarının gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmek istiyoruz” dedi.