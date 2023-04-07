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Haberler Gündem Güncel Çiftlik Bank davasında son dakika gelişmesi: ‘Tosuncuk’un sağ kolu getiriliyor!
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‘Tosuncuk’un sağ kolu getiriliyor

Binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank ile ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Davanın bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın Uruguay’daki sağ kolu olan Osman Naim Kaya’nın Türkiye’ye iadesi kabul edildi. Ekipler Kaya’yı teslim almak için yola çıktı

Çiftlik Bank davasında son dakika gelişmesi: ‘Tosuncuk’un sağ kolu getiriliyor!
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Çiftlik Bank vurgunuyla yaklaşık 511 milyon lirayla ortadan kaybolduktan sonra Brezilya’dan Türkiye’ye getirilen Mehmet Aydın’ın ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ‘Tosuncuk’ olarak bilinen Mehmet Aydın’ın yurt dışındaki sağ kolu Osman Naim Kaya’nın Türkiye’ye getirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

YURT DIŞINDAKİ İŞLERİNİ YÜRÜTTÜ

Türkiye’de yapılan soruşturmalar genişletilince, şüpheli Osman Naim Kaya hakkında da çalışmalar başlatıldı. Şüpheli Osman Naim Kaya, Aydın’ın Uruguay'daki tüm işlerini yürüten kişi olarak biniliyordu. Hakkında “Kara para aklamak, vergi kaçırmak, suç örgütü üyesi olmak ve dolandırıcılık” suçlamaları bulunan Kaya için ‘Kırmızı Bülten’ çıkarıldı.

Kırmızı Bülten sonrası Uruguay makamları da harekete geçti. Kaya, 2018’in Mart ayında Uruguay’da tutuklandı. Kara para aklama suçundan yargılandı. Kaya mahkemeyle anlaşarak bir kısım malvarlıklarını Uruguay devletine iade etti ve 4.5 yıl ev hapsi aldı. Türkiye’ye iade edilmedi. Çünkü Uruguay mevzuatına göre oradaki cezasını çekmeden iadesi mümkün değildi.

İADE KARARI ÇIKTI

Bu süreç geçtiğimiz mart ayında tamamlanınca Adalet Bakanlığı, Kaya’nın iadesi için tekrar başvurdu. Kaya’nın avukatları da bu başvuruya itiraz etti. Bu itirazlar kabul görmedi ve bakanlığın girişimleri neticesinde Uruguay, Kaya’nın iadesini kabul etti. Türkiye’den ekipler Kaya’yı almak için Uruguay’a gitti. Kaya birkaç gün içerisinde tarifeli uçakla Türkiye’ye getirilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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