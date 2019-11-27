Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Tottenham, Olympiakos'u konuk etti.

Yeni hocası Jose Mourinho ile Devler Ligi'ndeki ilk maçına çıkan İngiliz ekibi, maça şokla başladı. 6. dakikada Youssef El-Arabi, 19'da ise Semedo, Yunan ekibini bir anda 2-0 öne taşıdı. İlk yarının sonunda sahneye çıkan Dele Alli farkı bire indirerek Tottenham'ı umutlandırdı: 1-2.

İkinci yarıda ise Tottenham fırtınası vardı. 50'de Kane skoru dengelerken 73'te Aurier ve 77'de yine Kane, Londra ekibine galibiyeti getirdi: 4-2.

Tottenham böylece Mourinho ile 2. maçından 2. galibiyetini alırken gruptan çıkmayı da garantiledi.