Şampiyonlar Ligi son 32 turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Tottenham Hotspur, Alman ekibi Borussia Dortmund'u ağırladı. Maçın ilk yarısı golsüz geçildi.

İkinci yarıda ise Tottenham gol yağdırdı. 47'de Heung-Min Son'la başlayan gol yağmuru, 83'te Vertonghen ile devam etti. Oyuna sonradan giren Llorente, 87'de skoru belirledi: 3-0.

Karşılaşmanın rövanşı 5 Mart'ta oynanacak.