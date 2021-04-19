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Tottenham, Jose Mourinho'yu kovdu!

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Jose Mourinho ve ekibiyle yolların ayrıldığını açıkladı. Londra ekibi, Jose Mourinho'nun yönetiminde 86 maça çıkarken 45 galibiyet 17 beraberlik ve 24 mağlubiyet elde edebildi.

Tottenham, Jose Mourinho'yu kovdu!

İngiltere´de futbol adına hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Avrupa Süper Ligi´nin kurucu takımlarından biri olan Tottenham Hotspur, menajer değişikliğine gitti. Son haftalarda istenilen sonuçları alamayan İngiliz ekibinde menajer Jose Mourinho ve ekibinin görevine bugün itibarıyla son verildi. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre kulüp yönetimi ile Portekizli menajer arasında bugün yapılan toplantıda Jose Mourinho´nun Avrupa Süper Ligi fikrine karşı çıkmasından dolayı bir görüş ayrılığı oluştuğu ifade edildi. Mourinho´nun kovulmasının ardından takımı sezon sonuna kadar antrenör Ryan Mason yönetecek.

Kulüp başkanı Daniel Levy, resmi siteye yaptığı açıklamada, "Jose ve ekibi, kulüp olarak zor zamanlar geçirdiğimiz bir dönemde bizimle oldu. Jose, pandemi sırasında gösterdikleriyle gerçek bir profesyonel olduğunu kanıtladı. Onunla çalışmaktan büyük bir zevk duydum ama işlerin ikimizin de istediği gibi gitmediği için üzgünüm. Katkılarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Tottenham Hotspur, pazar günü Wembley´de Manchester City´e karşı Lig Kupası finalinde mücadele edecek. Tottenham, eğer Manchester City´i mağlup edip Lig Kupası´nı kazanırsa 2007/2008 sezonundan bu yana ilk defa bir kupayı müzesine götürmüş olacak.

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