UEFA Avrupa Ligi'nde kupa sahibini buluyor... Rakiplerini eleyerek finale yükselme başarısı gösteren, Manchester United, Tottenham ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlenen organizasyonda 2 kez final oynayan Manchester United'ın 1 şampiyonluğu bulunurken, Tottenham ise 2 kez kupayı müzesine götürme şansını yakaladı. Peki, "Tottenham-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte detaylar...