Toulouse - Lorient karşılaşma önü

Fransa Lig Kupası Son 16 Turu maçında Toulouse ile Lorient, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 23:05. Ev sahibi Toulouse, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Lorient, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 565 kodlu maçı oynayanlar; Toulouse galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, Lorient galibiyet oranı 3.50. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Toulouse son hafta oynanan Dijon maçında 2-0 yenildi.

Lorient ise Paris S.G. maçında 5-0 yenildi.

Kendi sahasında alan Toulouse, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Lorient, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lorient 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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